https://ria.ru/20240418/kosmetika-1928732352.html

В поисках идеального крема: мама в декрете создала новый бренд косметики

В поисках идеального крема: мама в декрете создала новый бренд косметики - РИА Новости, 18.04.2024

В поисках идеального крема: мама в декрете создала новый бренд косметики

Многие западные производители косметики и уходовых средств для тела ушли из России в 2022-2023 годах. Могут ли российские бренды косметики заместить ушедшие? РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:22

2024-04-18T13:22

2024-04-18T13:22

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Многие западные производители косметики и уходовых средств для тела ушли из России в 2022-2023 годах. Могут ли российские бренды косметики заместить ушедшие?"Вполне!" - уверена Наталья Корженко, предпринимательница из Читы, освоившая на дому производство косметических кремов и скрабов ручной работы.Меньше, чем за полтора года Наталья сумела продвинуть свой бренд производителя российской косметики NKbyNK.Первые шагиУвлечение профессиональной и уходовой косметикой у Натальи – с детства."Наверное, все девчонки этим увлекаются – кто-то в большей, а кто-то в меньшей степени. Но мне надо было непременно докопаться до истины – из чего состоит, например, этот крем для лица? Почему он так пахнет? Почему этот тональный крем более жирный, а тот – более легкий? И вот я мучила все время этими вопросами маму и продавцов во всех магазинах бытовой химии – в них раньше осуществлялась продажа косметики. Я часами пропадала в отделах, где продавали крема для лица, рук", – рассказывает предпринимательница.Наталья признается, что долгие годы искала для себя идеальный крем, перебрала множество видов и брендов косметики в диапазоне от категории "Эконом" до самой люксовой продукции."Я искала и не могла найти свой самый лучший, идеальный крем, который оценит моя кожа. Я давно задумывалась над фразой: "Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам". Конечно, время от времени думала над тем, что можно было бы заняться кремоварением, сварить себе этот идеальный крем. Но тогда мне это казалось чем-то невероятно сложным. Я думала, что нужны большие производственные помещения, огромная лаборатория с кучей химиков", – рассказывает Корженко.Наталья отучилась в вузах, получила два высших, стала профессиональным юристом. Дальше – все, как у людей: замужество, рождение дочери, работа даже в декрете, рождение сына и очередной декретный отпуск."И вот, спустя много лет с детской косметической мечты, я совершенно случайно попала на вебинар, посвященный домашнему кремоварению. Во время этого мастер-класса по изготовлению косметики наставница произнесла фразу, которая изменила мою жизнь. Оказалось, что сварить крем для лица не сложнее, чем крем для торта. И вот тогда у меня этот паззл сошелся. Началось обучение у разных наставников, и выход на что-то свое", – вспоминает предпринимательница.Мастер-классы по изготовлению косметики в домашних условиях проходили онлайн, у разных наставников – из Москвы, Новосибирска, других городов."Училась я понемногу у всех. Ингредиенты заказывала на специализированных сайтах. Действовала методом проб и ошибок", – рассказывает Наталья.Производство в кругу семьиМысль о том, чтобы соединить натуральную косметику со своим именем и создать новый бренд пришла к предпринимательнице сразу после того открывшего глаза на кремоварение вебинара, после которого Наталья не спала всю ночь, генерируя идеи и концепции нового бизнеса."Сначала полностью спонтанно я начала работать в этом направлении, разрабатывать логотипы, играть с названиями, нанимать дизайнеров. На это ушло много времени, прежде чем родился идеальный, на мой взгляд, логотип", – рассказывает создательница российского бренда натуральной косметики.Лабораторией для молодой предпринимательницы раньше служила кухня."Прежняя квартира у нас была соединенная, имела две кухни и два санузла. И вот одну зону (кухня + санузел) я забрала под лабораторию. Но сейчас производственное пространство уменьшилось, потому что мы переехали в другую квартиру. Там я, конечно, выделила себе угол – достаточно удобный, стерильный, насколько это возможно. Там и занимаюсь производством натуральной российской косметики, мечтая, конечно, об отдельной лаборатории", – рассказывает предпринимательница.Главный нарушитель спокойствия – ребенок, полуторагодовалый Саша. Свой угол мама отгородила шкафом, но преграда эта, конечно, чисто символическая, потому что в этом возрасте дети могут проникнуть куда угодно."Все ингредиенты для изготовления косметики хранятся очень высоко. Ребенок не достанет", – говорит Наталья.А первым и главным подопытным в испытании новых кремов для тела для Натальи стал муж, человек с проблемной кожей."Все крема, которые я ему делаю, в какой-то степени помогают, но окончательной победы над проблемой – пока нет. И, возможно, это вызов медицине, но я хочу создать для его кожи уникальный косметический продукт. Поэтому муж – мой главный и самый вредный клиент", – рассказывает предпринимательница.Господдержка должна быть расширенаОдним из первых шагов Натальи в бизнесе стала регистрация в качестве самозанятой."С самого начала у меня были большие планы – зарегистрировать товарный знак, полностью сертифицировать всю продукцию. Это возможно. Но ситуация осложняется тем, что я – мама маленького ребенка и нахожусь в декрете. Я жду, когда же он пойдет в садик, а я смогу заняться бизнесом уже капитально", – говорит Корженко.Косметика российского бренда Натальи Корженко начинает пользоваться все большим успехом. Расширяется география поставок. Помимо родной Читы покупают натуральную косметику Новосибирск, Москва, Сочи, Владивосток, Хабаровск."Особенность моей косметики еще и в том, что я готовлю заказы индивидуально, с учетом особенностей и состояния кожи клиента. Поэтому масштабировать я думаю только какие-то небольшие позиции. Потому что, например, кожа лица – уникальна, и подобрать эффективно работающий крем для лица не так просто. Кожа каждого клиента индивидуальна", – говорит предпринимательница.Впрочем, большими партиями можно производить крема для рук, для ног и тела. Тут, как уверена Наталья, предугадать заранее проблемы кожи и, соответственно, задачи крема можно.Встречаться с глазу на глаз с покупателем необязательно. Можно заказать косметику онлайн, предварительно заполнив анкету."Человек, прежде, чем заказать крем, заполняет анкету, отвечая на ряд вопросов, которые показывают мне состояние и особенности его кожи", – объясняет Наталья.Она признается, что большую лабораторию с производственными гомогенизаторами, которые позволят производить натуральную косметику на профессиональном уровне ей, конечно, хотелось бы."Но в связи с тем, что я работаю индивидуально, объем изготовления кремов чаще всего составляет всего 50-100 миллилитров. И для этого, в принципе, не нужны большие станки. Поэтому я обхожусь устройствами, переделанными из бытовых приборов. У меня есть блендеры разной мощности, капучинаторы. Электрики знакомые переделывали, улучшали, как мне надо", – вспоминает бизнесвумен.Конечно, лаборатория создательнице бренда натуральной российской косметики нужна. Она уже обратилась в центр поддержки малого предпринимательства "Мой бизнес", списков арендных помещений пока не видела, но знает, что они есть."Мы с госструктурами – в процессе взаимодействия. У нас в Чите, помимо центра "Мой бизнес", есть Фонд развития промышленности, есть Региональный центр инжиниринга. И у них, в принципе, может найтись такой вариант, который бы мог мне подойти", – говорит Наталья.Государство помогает в сертификации продукции российских и региональных брендов, разработке товарного знака и сайтов."Но пока госпомощи я еще не получала. Мы буквально сегодня созванивались с одной из госструктур. Главная проблема, с которой я столкнулась, это то, что вся поддержка направлена на ИП или ООО. А для самозанятых круг поддержки – очень маленький. Но нас таких в городе много. И мы уже внесли предложения о расширении мер господдержки. Потому что сами условия очень классные для тех, кто на себя работает. Но инструменты, которые бы нам помогали, ограничены", – рассказывает предпринимательница.Что же мешает Наталье зарегистрировать ИП или ООО? То, что это – уже другой уровень. Если самозанятость не мешает совмещать работу или бизнес, то более масштабный формат подразумевает укрупнение производственной базы, создание команды. И, по замыслу Натальи, это не должна быть структура "начальник-подчиненные". Это должна быть команда единомышленников."Единомышленники есть. Девчонки, с которыми мы вместе учились варить крема для лица и тела, хотят присоединиться. Кто-то из них даже мечтает об этом. Все реально. Надо объединять усилия и делать что-то более глобальное", – говорит Наталья.О натуральности и уходе западных брендовКонечно же, у молодого бренда российской косметики есть и своя идея. Она достаточно проста. Красота должна быть натуральной, не должна наносить ущерб окружающей среде."Большая часть нашего рынка занята продуктами нефтехимии. А хочется больше российской натуральной косметики", – делится производительница косметики.Наталья надеется, что именно натуральное происхождение продукции и индивидуальный подход станет козырем ее бренда российской косметики на всероссийском конкурсе."Надо заботиться не только о коже конкретного клиента, но и об окружающей среде. Россия богата на травы, растения. Этим богатством нужно пользоваться. Никому от этого не будет хуже, вредить никому не нужно. Не испытывать косметику на кроликах, крысах. Я за максимальную натуральность", – говорит Корженко.В уходе западных брендов с российского рынка предпринимательница видит шанс, но о скором торжестве российских брендов косметики говорить, по ее мнению, пока рано."Менталитет наших покупателей до сих пор находится в переходной стадии. Те, кому не сильно принципиальны были иностранные бренды, спокойно перешли на российские бренды косметики. А те, кто за статус, за имя, за все остальное, продолжают искать пути обхода, параллельный импорт", – считает Корженко.Самое досадное в данной ситуации, по словам предпринимательницы, это то, что вместе с продукцией ушли и компоненты, необходимые для создания косметики."Такие свойства, как мягкость, впитываемость, тактильность у французских производителей, например, всегда была выше, чем у российских. Хотя сейчас российские производители компонентов для косметики постепенно переходят на уровень иностранных. А это значит, что российская косметика однозначно будет радовать своих клиентов!", – говорит Корженко.

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Алёна Пава

личный опыт , красота, кожа, косметика, бизнес, предприниматели, чита, забайкальский край