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В Крыму выступили за жесткий контроль трудовой миграции - РИА Новости, 18.04.2024
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04:57 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/konstantinov-1940700601.html
В Крыму выступили за жесткий контроль трудовой миграции
В Крыму выступили за жесткий контроль трудовой миграции - РИА Новости, 18.04.2024
В Крыму выступили за жесткий контроль трудовой миграции
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что в вопросе трудовой миграции должен быть жесткий контроль, эта необходимость диктуется временем. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T04:57
2024-04-18T04:57
россия
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что в вопросе трудовой миграции должен быть жесткий контроль, эта необходимость диктуется временем. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что своим указом запретил на полгода предоставлять работу на основе патентов иностранцам по 35 видам экономической деятельности. По его данным, более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство, выявлено в Крыму, около 100 из них работали незаконно. "Крым находится в "желтом" уровне террористической опасности, что подразумевает усиление мер предосторожности, профилактики и ограничений. Поэтому процессы трудовой миграции в нынешней ситуации требуют жесткого контроля. Эта необходимость диктуется временем. При этом важно следить за балансом рабочей силы в целом. Необходимо улучшить качество планирования, чтобы не разбалансировать рынок труда, не допускать перекосов", - сказал Константинов РИА Новости. При этом, по его словам, дополнительные меры по контролю за трудовой миграцией не должны создавать проблем для добросовестного человека, который зарабатывает своим трудом и кормит семью. В то же время, по его словам, "вместе с людьми нередко мигрируют политическая нестабильность, экстремизм и терроризм". "Все это мы должны своевременно отфильтровывать и обезвреживать. Времена жесткие, мы находимся в состоянии войны, а Крым - прифронтовой регион. И потому в приоритете у нас - безопасность наших людей, а уж потом - гуманность по отношению к тем, кто ищет лучшей доли на нашей земле", - сказал глава парламента. По его словам, сейчас в республике готовится законодательная инициатива по ужесточению миграционного законодательства. Предложения коснутся ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение порядка пребывания на территории России и российских законов.
https://ria.ru/20240415/krym-1940163580.html
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россия, владимир константинов, сергей аксенов (политик)
Россия, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму выступили за жесткий контроль трудовой миграции

Константинов: в вопросе трудовой миграции должен быть жесткий контроль

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка в рамках комплекса услуг для оформления трудового патента в Едином миграционном центре Московской области
Иностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка в рамках комплекса услуг для оформления трудового патента в Едином миграционном центре Московской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Иностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка в рамках комплекса услуг для оформления трудового патента в Едином миграционном центре Московской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что в вопросе трудовой миграции должен быть жесткий контроль, эта необходимость диктуется временем.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что своим указом запретил на полгода предоставлять работу на основе патентов иностранцам по 35 видам экономической деятельности. По его данным, более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство, выявлено в Крыму, около 100 из них работали незаконно.
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"Крым находится в "желтом" уровне террористической опасности, что подразумевает усиление мер предосторожности, профилактики и ограничений. Поэтому процессы трудовой миграции в нынешней ситуации требуют жесткого контроля. Эта необходимость диктуется временем. При этом важно следить за балансом рабочей силы в целом. Необходимо улучшить качество планирования, чтобы не разбалансировать рынок труда, не допускать перекосов", - сказал Константинов РИА Новости.
При этом, по его словам, дополнительные меры по контролю за трудовой миграцией не должны создавать проблем для добросовестного человека, который зарабатывает своим трудом и кормит семью.
В то же время, по его словам, "вместе с людьми нередко мигрируют политическая нестабильность, экстремизм и терроризм". "Все это мы должны своевременно отфильтровывать и обезвреживать. Времена жесткие, мы находимся в состоянии войны, а Крым - прифронтовой регион. И потому в приоритете у нас - безопасность наших людей, а уж потом - гуманность по отношению к тем, кто ищет лучшей доли на нашей земле", - сказал глава парламента.
По его словам, сейчас в республике готовится законодательная инициатива по ужесточению миграционного законодательства. Предложения коснутся ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение порядка пребывания на территории России и российских законов.
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