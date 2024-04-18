https://ria.ru/20240418/klub-1940880642.html
Шахматный клуб Сергея Карякина откроется в Подмосковье
Шахматный клуб Сергея Карякина откроется в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2024
Шахматный клуб Сергея Карякина откроется в Подмосковье
В Доме космонавтов подмосковного округа Звездный городок появится шахматный клуб многократного чемпиона мира, президента Федерации шахмат Московской области... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:45
2024-04-18T18:45
2024-04-18T18:45
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московская область (подмосковье)
звездный городок
королев
сергей карякин
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Доме космонавтов подмосковного округа Звездный городок появится шахматный клуб многократного чемпиона мира, президента Федерации шахмат Московской области Сергея Карякина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта по региону. Соглашение о создании клуба в четверг подписали глава округа Евгений Баришевский и исполнительный директор Федерации шахмат Московской области Альберт Миннуллин. Подписание прошло в рамках финальных областных соревнований "Белая ладья", которые стартовали 18 апреля в Королеве. В пресс-службе отметили, что шахматы всегда занимали особое место в жизни Звездного городка. Например, не единожды там проводились партии в формате "космос-земля". Первый матч такого формата прошел в 1970 году.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), звездный городок, королев, сергей карякин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Звездный городок, Королев, Сергей Карякин
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Доме космонавтов подмосковного округа Звездный городок появится шахматный клуб многократного чемпиона мира, президента Федерации шахмат Московской области Сергея Карякина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта по региону.
Соглашение о создании клуба в четверг подписали глава округа Евгений Баришевский и исполнительный директор Федерации шахмат Московской области Альберт Миннуллин.
Подписание прошло в рамках финальных областных соревнований "Белая ладья", которые стартовали 18 апреля в Королеве
.
В пресс-службе отметили, что шахматы всегда занимали особое место в жизни Звездного городка. Например, не единожды там проводились партии в формате "космос-земля". Первый матч такого формата прошел в 1970 году.