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Шахматный клуб Сергея Карякина откроется в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2024
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Новости Подмосковья
 
18:45 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/klub-1940880642.html
Шахматный клуб Сергея Карякина откроется в Подмосковье
Шахматный клуб Сергея Карякина откроется в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2024
Шахматный клуб Сергея Карякина откроется в Подмосковье
В Доме космонавтов подмосковного округа Звездный городок появится шахматный клуб многократного чемпиона мира, президента Федерации шахмат Московской области... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:45
2024-04-18T18:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
звездный городок
королев
сергей карякин
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Доме космонавтов подмосковного округа Звездный городок появится шахматный клуб многократного чемпиона мира, президента Федерации шахмат Московской области Сергея Карякина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта по региону. Соглашение о создании клуба в четверг подписали глава округа Евгений Баришевский и исполнительный директор Федерации шахмат Московской области Альберт Миннуллин. Подписание прошло в рамках финальных областных соревнований "Белая ладья", которые стартовали 18 апреля в Королеве. В пресс-службе отметили, что шахматы всегда занимали особое место в жизни Звездного городка. Например, не единожды там проводились партии в формате "космос-земля". Первый матч такого формата прошел в 1970 году.
https://ria.ru/20240411/podmoskove-1939324319.html
московская область (подмосковье)
звездный городок
королев
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московская область (подмосковье), звездный городок, королев, сергей карякин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Звездный городок, Королев, Сергей Карякин

Шахматный клуб Сергея Карякина откроется в Подмосковье

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкШахматные фигуры – белые
Шахматные фигуры – белые - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Доме космонавтов подмосковного округа Звездный городок появится шахматный клуб многократного чемпиона мира, президента Федерации шахмат Московской области Сергея Карякина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта по региону.
Соглашение о создании клуба в четверг подписали глава округа Евгений Баришевский и исполнительный директор Федерации шахмат Московской области Альберт Миннуллин.
Подписание прошло в рамках финальных областных соревнований "Белая ладья", которые стартовали 18 апреля в Королеве.
В пресс-службе отметили, что шахматы всегда занимали особое место в жизни Звездного городка. Например, не единожды там проводились партии в формате "космос-земля". Первый матч такого формата прошел в 1970 году.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Звездный городокКоролевСергей Карякин
 
 
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