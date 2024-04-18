https://ria.ru/20240418/klub-1940880642.html

Шахматный клуб Сергея Карякина откроется в Подмосковье

Шахматный клуб Сергея Карякина откроется в Подмосковье - РИА Новости, 18.04.2024

Шахматный клуб Сергея Карякина откроется в Подмосковье

В Доме космонавтов подмосковного округа Звездный городок появится шахматный клуб многократного чемпиона мира, президента Федерации шахмат Московской области... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:45

2024-04-18T18:45

2024-04-18T18:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

звездный городок

королев

сергей карякин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864820600_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_371b70e9d97691a83ebd732bd578e50a.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Доме космонавтов подмосковного округа Звездный городок появится шахматный клуб многократного чемпиона мира, президента Федерации шахмат Московской области Сергея Карякина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта по региону. Соглашение о создании клуба в четверг подписали глава округа Евгений Баришевский и исполнительный директор Федерации шахмат Московской области Альберт Миннуллин. Подписание прошло в рамках финальных областных соревнований "Белая ладья", которые стартовали 18 апреля в Королеве. В пресс-службе отметили, что шахматы всегда занимали особое место в жизни Звездного городка. Например, не единожды там проводились партии в формате "космос-земля". Первый матч такого формата прошел в 1970 году.

https://ria.ru/20240411/podmoskove-1939324319.html

московская область (подмосковье)

звездный городок

королев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), звездный городок, королев, сергей карякин