https://ria.ru/20240418/kitay-1940726841.html

МИД Филиппин обвинил Китай в создании напряженности в регионе

МИД Филиппин обвинил Китай в создании напряженности в регионе - РИА Новости, 18.04.2024

МИД Филиппин обвинил Китай в создании напряженности в регионе

МИД Филиппин призвал Китай "осмыслить свои собственные действия в Южно-Китайском море" и назвал КНР источником накаленности ситуации после того, как Пекин... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:06

2024-04-18T10:06

2024-04-18T10:06

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. МИД Филиппин призвал Китай "осмыслить свои собственные действия в Южно-Китайском море" и назвал КНР источником накаленности ситуации после того, как Пекин заявил, что недавний трехсторонний саммит лидеров США, Японии и Филиппин только усиливает напряженность в регионе. "Трехстороннее сотрудничество представляет собой партнерство и основу содействия миру, стабильности и экономическому процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе. Это достойное восхищения стремление, которое не должно рассматриваться как угроза ни одной миролюбивой страной", - говорится в заявлении министерства иностранных дел, опубликованном на сайте ведомства.В филиппинском МИД добавили, что "источник напряженности в регионе всем хорошо известен". "Китаю следует задуматься о своих действиях в Южно-Китайском… море. Именно чрезмерные морские притязания и агрессивное поведение Китая, включая милитаризацию освоенных территорий, подрывают региональный мир и стабильность и усиливают напряженность", - подчеркнули в ведомстве. В МИД также призвали Китай воздержаться от "неоправданных ссылок на холодную войну". "Тем не менее, те, кто хочет воспользоваться уроками прошлого, должны также помнить о необходимости соблюдения верховенства закона и о том, как мир и стабильность поддерживаются в нашем регионе посредством соблюдения и уважения международного права", - добавили в министерстве. Лидеры Японии, Филиппин и США, встретились в Вашингтоне 11 апреля на первом саммите трех стран. В заявлении, опубликованном по итогам встречи, страны обязались обеспечивать поддержку "мирного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона, в том числе при помощи оборонных и стратегических альянсов Quad и AUKUS. Государства также договорились "развивать трехстороннее оборонное сотрудничество, в том числе посредством совместных военно-морских тренировок и учений между нашими тремя странами и дополнительными партнерами". Находясь в Вашингтоне, президент Филиппин Фердинанд Маркос также встретился с министром обороны Ллойдом Остином, который заверил его в дальнейшей поддержке США. После саммита Китай заявил, что "решительно выступает против практики блоковой политики" в регионе. Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известны как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве. Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. В январе министр обороны Филиппин заявил о намерении усилить военную деятельность с США и их союзниками из-за якобы более "агрессивного" поведения Китая. По его словам, наращивание военных возможностей поможет вносить более эффективный вклад в региональную стабильность. Также в январе главы МИД Филиппин и Китая договорились развивать сотрудничество и спокойно решать инциденты в Южно-Китайском море, чтобы снизить напряженность в регионе.

https://ria.ru/20231123/stabilnost-1911298559.html

https://ria.ru/20240104/kitay-1919685672.html

https://ria.ru/20231022/more-1904472793.html

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в мире, китай, филиппины, сша, фердинанд маркос, ллойд остин, aukus