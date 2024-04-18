https://ria.ru/20240418/khorvatiya-1940694331.html

Премьер Хорватии объявил о победе его партии на парламентских выборах

Премьер Хорватии объявил о победе его партии на парламентских выборах - РИА Новости, 18.04.2024

Премьер Хорватии объявил о победе его партии на парламентских выборах

Премьер Хорватии Андрей Пленкович, не дожидаясь подсчета 100% голосов, объявил о победе его партии - Хорватского демократического содружества (ХДС) - на... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T02:21

2024-04-18T02:21

2024-04-18T02:21

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андрей пленкович

зоран миланович

хдс/хсс

хорватское демократическое содружество

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БЕЛГРАД, 18 апр – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович, не дожидаясь подсчета 100% голосов, объявил о победе его партии - Хорватского демократического содружества (ХДС) - на парламентских выборах. Хорватия в среду выбирала депутатов парламента - сабора - 11-го созыва. На официальном сайте избиркома опубликованы данные подсчета 94,42% голосов: ХДС и партнеры получают 60 мандатов (из 151), крупнейшая оппозиционная Социал-демократическая партия - 42 мандата, "Отечественное движение" - 14, "Мост" - 11, "Можем" и партнеры - 10, Истарское демократическое содружество - три мандата, "Независимая платформа Север" - два, Fokus - один. По данным государственной избирательной комиссии, явка составила 61,9%. "Разрешите в конце этой ночи выборов прежде всего поблагодарить всех наших избирателей, всех сограждан, которые участвовали в этих выборах хорватского сабора, которые благодаря (решению президента Зорана) Милановича проведены в этот нелепый день, среду, чем мы якобы внесли вклад в хорватский ВВП, помогли образованию и здравоохранению и другим сферам. Важно то, что ХДС в третий раз подряд убедительно победило на парламентских выборах", - заявил лидер партии и премьер Пленкович, трансляция из штаб-квартиры партии велась в соцсетях. Правом голоса обладают 3 733 398 граждан. Голосование идет на хорватской территории и в 41 диппредставительстве за рубежом, оно началось во вторник в Австралии, завершится в четверг на западном побережье США. ГИК аккредитовала 5333 хорватских и иностранных наблюдателя. Граждане выбирали 151 депутата однопалатного парламента из 165 партий и политических блоков, которые распределены по 11 избирательным округам, два из которых предназначены для граждан за границей и партий нацменьшинств. Претендентам необходимо преодолеть 5-процентный барьер, созыв сабора избирается на четыре года. Главными конкурентами на политической сцене Хорватии годами являются правящее правоцентристское Хорватское демократическое содружество (HDZ, ХДС) Пленковича и Социал-демократическая партия (SDP, СДП) чей глава, экс-премьер Зоран Миланович, после избрания на пост президента в феврале 2020 года заморозил свое членство и движение возглавил Педжа Грбин. Всего на места в саборе претендуют около 2,3 тысячи человек. Помимо ХДС и СДП шансы на прохождение в новый созыв парламента Хорватии имеют блок MOST - Хорватские суверенисты, "Отечественное движение", партии "Можем" и Fokus, региональные Истарское демократическое содружество (IDS) и Независимая платформа "Север". Сербская, итальянская и венгерская партии также традиционно получат несколько мандатов из восьми, полагающихся нацменьшинствам. Прошлые парламентские выборы состоялись в Хорватии 5 июля 2020 года. По их итогам Пленкович провозгласил победу правящей партии "Хорватское демократическое содружество" (ХДС). Правоцентристская ХДС получила 69 мандатов (из 151), "Перезагрузка" во главе с Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу, - 42 мандата, "Отечественное движение" певца и бизнесмена Мирослава Шкоро – 15 мандатов. Остальные места достались малым партиям и движениям нацменьшинств.

https://ria.ru/20231104/berbok-1907354176.html

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в мире, хорватия, австралия, сша, андрей пленкович, зоран миланович, хдс/хсс, хорватское демократическое содружество