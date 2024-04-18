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Киев расчищает часть Харьковской области для ВСУ и наемников, заявил Ганчев - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 18.04.2024 (обновлено: 11:18 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/kharkov-1940741437.html
Киев расчищает часть Харьковской области для ВСУ и наемников, заявил Ганчев
Киев расчищает часть Харьковской области для ВСУ и наемников, заявил Ганчев - РИА Новости, 18.04.2024
Киев расчищает часть Харьковской области для ВСУ и наемников, заявил Ганчев
Киев проводит принудительную эвакуацию ряда районов Харьковской области, освобождая их для ВСУ и наемников, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:07
2024-04-18T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
россия
виталий ганчев
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 18 апр - РИА Новости. Киев проводит принудительную эвакуацию ряда районов Харьковской области, освобождая их для ВСУ и наемников, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. Мэр Харькова Игорь Терехов 3 апреля заявил, что "определенные планы" по эвакуации жителей города есть, но сегодня не стоит об этом говорить. Власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населенных пунктов; при этом утверждается, что самого Харькова это решение не касается. "Основная часть людей была эвакуирована из этих (подконтрольных Киеву - ред.) поселков. Мы неоднократно слышим о том, что даже объявлена принудительная эвакуация так называемая… То есть нужно было освобождать, скорее всего, для военнослужащих, там и наемники западные наезжают. Их очень много, к сожалению. И мобилизуют они постоянно, занимаются мобилизацией, они постоянно пополняют свои ряды, надо где-то этих укровояк расселять, поэтому простых людей вынуждают покидать свои дома. И очень много людей просто были выселены. Западнее, не в сторону России, к сожалению для наших жителей", - сказал Ганчев, комментируя принудительную эвакуацию, объявленную Киевом в ряде районов Харьковской области.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, россия, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Виталий Ганчев
Киев расчищает часть Харьковской области для ВСУ и наемников, заявил Ганчев

Ганчев: Киев выселяет районы Харьковской области для размещения ВСУ и наемников

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 18 апр - РИА Новости. Киев проводит принудительную эвакуацию ряда районов Харьковской области, освобождая их для ВСУ и наемников, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
Мэр Харькова Игорь Терехов 3 апреля заявил, что "определенные планы" по эвакуации жителей города есть, но сегодня не стоит об этом говорить. Власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населенных пунктов; при этом утверждается, что самого Харькова это решение не касается.
"Основная часть людей была эвакуирована из этих (подконтрольных Киеву - ред.) поселков. Мы неоднократно слышим о том, что даже объявлена принудительная эвакуация так называемая… То есть нужно было освобождать, скорее всего, для военнослужащих, там и наемники западные наезжают. Их очень много, к сожалению. И мобилизуют они постоянно, занимаются мобилизацией, они постоянно пополняют свои ряды, надо где-то этих укровояк расселять, поэтому простых людей вынуждают покидать свои дома. И очень много людей просто были выселены. Западнее, не в сторону России, к сожалению для наших жителей", - сказал Ганчев, комментируя принудительную эвакуацию, объявленную Киевом в ряде районов Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияВиталий Ганчев
 
 
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