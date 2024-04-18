https://ria.ru/20240418/kharkov-1940741437.html

Киев расчищает часть Харьковской области для ВСУ и наемников, заявил Ганчев

Киев расчищает часть Харьковской области для ВСУ и наемников, заявил Ганчев - РИА Новости, 18.04.2024

Киев расчищает часть Харьковской области для ВСУ и наемников, заявил Ганчев

Киев проводит принудительную эвакуацию ряда районов Харьковской области, освобождая их для ВСУ и наемников, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:07

2024-04-18T11:07

2024-04-18T11:18

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 18 апр - РИА Новости. Киев проводит принудительную эвакуацию ряда районов Харьковской области, освобождая их для ВСУ и наемников, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. Мэр Харькова Игорь Терехов 3 апреля заявил, что "определенные планы" по эвакуации жителей города есть, но сегодня не стоит об этом говорить. Власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населенных пунктов; при этом утверждается, что самого Харькова это решение не касается. "Основная часть людей была эвакуирована из этих (подконтрольных Киеву - ред.) поселков. Мы неоднократно слышим о том, что даже объявлена принудительная эвакуация так называемая… То есть нужно было освобождать, скорее всего, для военнослужащих, там и наемники западные наезжают. Их очень много, к сожалению. И мобилизуют они постоянно, занимаются мобилизацией, они постоянно пополняют свои ряды, надо где-то этих укровояк расселять, поэтому простых людей вынуждают покидать свои дома. И очень много людей просто были выселены. Западнее, не в сторону России, к сожалению для наших жителей", - сказал Ганчев, комментируя принудительную эвакуацию, объявленную Киевом в ряде районов Харьковской области.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, россия, виталий ганчев