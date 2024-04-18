https://ria.ru/20240418/khamas-1940766773.html

В ХАМАС заявили, что Нетаньяху создает новые препятствия для переговоров

В ХАМАС заявили, что Нетаньяху создает новые препятствия для переговоров - РИА Новости, 18.04.2024

В ХАМАС заявили, что Нетаньяху создает новые препятствия для переговоров

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на практике не стремится к достижению соглашения, из-за чего создаёт новые препятствия для переговорного процесса,... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:38

2024-04-18T12:38

2024-04-18T12:38

в мире

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каир (город)

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на практике не стремится к достижению соглашения, из-за чего создаёт новые препятствия для переговорного процесса, сообщил РИА Новости Член политбюро палестинского движения ХАМАС Хуссам Бадран. В Каире 7 апреля начался очередной раунд переговоров об установлении перемирия в Газе и освобождении удерживаемых ХАМАС заложников. Египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" ранее сообщил, что в ходе консультаций достигнут прогресс. Катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники заявил, что посредниками было представлено новое предложение, которое должно быть реализовано в три этапа. "Причина, по которой этот раунд (переговоров –ред.) провалился, является той же самой, по которой все предыдущие раунды были прерваны. На практике Нетаньяху не желает заключения соглашения и одновременно создает новые препятствия, тем самым стремясь ослабить давление на него со стороны общественности", - сказал Бадран. Со слов собеседника агентства, действия израильского премьера обусловлены его нежеланием остановить боевые действия и осуществить вывод войск с территории палестинского анклава. "Нетаньяху отказывается взять на себя обязательство прекратить войну в результате этих переговоров и не обязуется полностью вывести войска, а также создает условия для возвращения перемещенных лиц в свои дома", - добавил Бадран.

https://ria.ru/20240416/gaza-1940299768.html

https://ria.ru/20231202/mossad-1913349436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, каир (город), биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году