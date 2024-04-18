https://ria.ru/20240418/khamas-1940766773.html
В ХАМАС заявили, что Нетаньяху создает новые препятствия для переговоров
В ХАМАС заявили, что Нетаньяху создает новые препятствия для переговоров - РИА Новости, 18.04.2024
В ХАМАС заявили, что Нетаньяху создает новые препятствия для переговоров
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на практике не стремится к достижению соглашения, из-за чего создаёт новые препятствия для переговорного процесса,... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:38
2024-04-18T12:38
2024-04-18T12:38
в мире
израиль
каир (город)
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на практике не стремится к достижению соглашения, из-за чего создаёт новые препятствия для переговорного процесса, сообщил РИА Новости Член политбюро палестинского движения ХАМАС Хуссам Бадран. В Каире 7 апреля начался очередной раунд переговоров об установлении перемирия в Газе и освобождении удерживаемых ХАМАС заложников. Египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" ранее сообщил, что в ходе консультаций достигнут прогресс. Катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники заявил, что посредниками было представлено новое предложение, которое должно быть реализовано в три этапа. "Причина, по которой этот раунд (переговоров –ред.) провалился, является той же самой, по которой все предыдущие раунды были прерваны. На практике Нетаньяху не желает заключения соглашения и одновременно создает новые препятствия, тем самым стремясь ослабить давление на него со стороны общественности", - сказал Бадран. Со слов собеседника агентства, действия израильского премьера обусловлены его нежеланием остановить боевые действия и осуществить вывод войск с территории палестинского анклава. "Нетаньяху отказывается взять на себя обязательство прекратить войну в результате этих переговоров и не обязуется полностью вывести войска, а также создает условия для возвращения перемещенных лиц в свои дома", - добавил Бадран.
https://ria.ru/20240416/gaza-1940299768.html
https://ria.ru/20231202/mossad-1913349436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, каир (город), биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Каир (город), Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС заявили, что Нетаньяху создает новые препятствия для переговоров
Член политбюро ХАМАС Бадран: Нетаньяху создает препятствия для переговоров
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на практике не стремится к достижению соглашения, из-за чего создаёт новые препятствия для переговорного процесса, сообщил РИА Новости Член политбюро палестинского движения ХАМАС Хуссам Бадран.
В Каире
7 апреля начался очередной раунд переговоров об установлении перемирия в Газе и освобождении удерживаемых ХАМАС заложников. Египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" ранее сообщил, что в ходе консультаций достигнут прогресс. Катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники заявил, что посредниками было представлено новое предложение, которое должно быть реализовано в три этапа.
"Причина, по которой этот раунд (переговоров –ред.) провалился, является той же самой, по которой все предыдущие раунды были прерваны. На практике Нетаньяху не желает заключения соглашения и одновременно создает новые препятствия, тем самым стремясь ослабить давление на него со стороны общественности", - сказал Бадран.
Со слов собеседника агентства, действия израильского премьера обусловлены его нежеланием остановить боевые действия и осуществить вывод войск с территории палестинского анклава.
"Нетаньяху отказывается взять на себя обязательство прекратить войну в результате этих переговоров и не обязуется полностью вывести войска, а также создает условия для возвращения перемещенных лиц в свои дома", - добавил Бадран.