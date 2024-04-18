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Семья Кеннеди поддержит Байдена на выборах - РИА Новости, 18.04.2024
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22:48 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/kennedi-1940921033.html
Семья Кеннеди поддержит Байдена на выборах
Семья Кеннеди поддержит Байдена на выборах - РИА Новости, 18.04.2024
Семья Кеннеди поддержит Байдена на выборах
Семейство Кеннеди объявило о поддержке Джо Байдена в рамках его президентской кампании, предпочтя действующего президента собственному родственнику,... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T22:48
2024-04-18T22:48
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президентские выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Семейство Кеннеди объявило о поддержке Джо Байдена в рамках его президентской кампании, предпочтя действующего президента собственному родственнику, независимому кандидату в президенты Роберту Кеннеди-младшему. "Семья Кеннеди поддерживает Джо Байдена на пост президента", - сказала сестра кандидата в президенты Керри в ходе мероприятия в штате Пенсильвания. Ранее в четверг издание Hill со ссылкой на одного из членов семьи Кеннеди писала, что семейство намерено поддержать предвыборную кампанию президента Байдена на фоне опасений демократов, что независимый кандидат в президенты заберет часть голосов у Байдена и тем поспособствует победе экс-президента Дональда Трампа. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки. Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший также продолжает свою избирательную кампанию. Однако, как ожидается, племянник бывшего американского президента Джона Кеннеди не сможет составить серьезную конкуренцию ни Байдену, ни Трампу.
https://ria.ru/20240417/opros-1940608276.html
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в мире, сша, пенсильвания, джо байден, джон кеннеди (политик), дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, США, Пенсильвания, Джо Байден, Джон Кеннеди (политик), Дональд Трамп, Президентские выборы в США
Семья Кеннеди поддержит Байдена на выборах

Семья Кеннеди поддержит Байдена на выборах, а не собственного родственника

© AP Photo / Virginia MayoРоберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Семейство Кеннеди объявило о поддержке Джо Байдена в рамках его президентской кампании, предпочтя действующего президента собственному родственнику, независимому кандидату в президенты Роберту Кеннеди-младшему.
«
"Семья Кеннеди поддерживает Джо Байдена на пост президента", - сказала сестра кандидата в президенты Керри в ходе мероприятия в штате Пенсильвания.
Первая страница газеты о президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Байден опередил Трампа в предвыборном опросе избирателей
17 апреля, 16:21
Ранее в четверг издание Hill со ссылкой на одного из членов семьи Кеннеди писала, что семейство намерено поддержать предвыборную кампанию президента Байдена на фоне опасений демократов, что независимый кандидат в президенты заберет часть голосов у Байдена и тем поспособствует победе экс-президента Дональда Трампа.
Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший также продолжает свою избирательную кампанию. Однако, как ожидается, племянник бывшего американского президента Джона Кеннеди не сможет составить серьезную конкуренцию ни Байдену, ни Трампу.
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Кеннеди-младший высказался об интервью с Путиным
9 февраля, 03:15
 
В миреСШАПенсильванияДжо БайденДжон Кеннеди (политик)Дональд ТрампПрезидентские выборы в США
 
 
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