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В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:23 18.04.2024 (обновлено: 02:34 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/kanal-1940694517.html
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.04.2024
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Киевской области Украины, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T02:23
2024-04-18T02:34
в мире
киевская область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской области Украины, сообщает украинский "24 канал". "В Киевской области взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Позднее телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Хмельницкой области.В Житомирской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240417/odessa-1940532060.html
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в мире, киевская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киевская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

"24 канал": в Киевской области прогремел ряд взрывов

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской области Украины, сообщает украинский "24 канал".
«
"В Киевской области взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
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Вчера, 11:15
Позднее телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Хмельницкой области.
В Житомирской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Белая Церковь
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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