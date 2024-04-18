https://ria.ru/20240418/kanal-1940694517.html

В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.04.2024

В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Киевской области Украины, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T02:23

2024-04-18T02:23

2024-04-18T02:34

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дмитрий песков

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской области Украины, сообщает украинский "24 канал". "В Киевской области взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Позднее телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Хмельницкой области.В Житомирской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240417/odessa-1940532060.html

https://ria.ru/20231231/belaya_tserkov-1919197542.html

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в мире, киевская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины