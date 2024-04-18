https://ria.ru/20240418/izrail-1940773108.html
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля - РИА Новости, 18.04.2024
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ). РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:53
2024-04-18T12:53
2024-04-18T12:53
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали на севере Израиля", - сообщает армия в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля
Армия обороны Израиля сообщила о сиренах воздушной тревоги на севере страны