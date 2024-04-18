https://ria.ru/20240418/izrail-1940773108.html

Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля

Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля - РИА Новости, 18.04.2024

Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля

Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ). РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:53

2024-04-18T12:53

2024-04-18T12:53

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали на севере Израиля", - сообщает армия в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html

израиль

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)