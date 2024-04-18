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Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля - РИА Новости, 18.04.2024
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12:53 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/izrail-1940773108.html
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля - РИА Новости, 18.04.2024
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ). РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:53
2024-04-18T12:53
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали на севере Израиля", - сообщает армия в своем Telegram-канале.
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израиль
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля

Армия обороны Израиля сообщила о сиренах воздушной тревоги на севере страны

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкПорт города Хайфа
Порт города Хайфа - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Юрий Кавер
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали на севере Израиля", - сообщает армия в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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