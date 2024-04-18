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Уровень воды в Ишиме у одноименного города превысил пять метров - РИА Новости, 18.04.2024
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19:23 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/ishim-1940888307.html
Уровень воды в Ишиме у одноименного города превысил пять метров
Уровень воды в Ишиме у одноименного города превысил пять метров - РИА Новости, 18.04.2024
Уровень воды в Ишиме у одноименного города превысил пять метров
Уровень воды в реке Ишим у города Ишим Тюменской области с утра в четверг вырос на 66 сантиметров и к 20.00 (18.00 мск) достиг 528 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T19:23
2024-04-18T19:23
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим у города Ишим Тюменской области с утра в четверг вырос на 66 сантиметров и к 20.00 (18.00 мск) достиг 528 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона. По данным Тюменского центра по гидрометеорологии на 8.00 (6.00 мск) четверга, уровень воды в реке Ишим у города Ишима составил 462 сантиметра, прибавив за сутки на 68 сантиметров. На 12.00 (10.00 мск) четверга вода на данном участке поднялась еще на 21 сантиметр – до 483 сантиметров, к 16.00 (14.00 мск) уровень воды в реке поднялся до 504 сантиметров, а к 20.00 (18.00 мск) достиг отметки в 528 сантиметров (критическая - 850). Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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ишим (река)
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ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в Ишиме у одноименного города превысил пять метров

Уровень воды в Ишиме у одноименного города за день вырос на 66 сантиметров

© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/TelegramРека Ишим в Казанском районе Тюменской области
Река Ишим в Казанском районе Тюменской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/Telegram
Река Ишим в Казанском районе Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим у города Ишим Тюменской области с утра в четверг вырос на 66 сантиметров и к 20.00 (18.00 мск) достиг 528 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона.
По данным Тюменского центра по гидрометеорологии на 8.00 (6.00 мск) четверга, уровень воды в реке Ишим у города Ишима составил 462 сантиметра, прибавив за сутки на 68 сантиметров. На 12.00 (10.00 мск) четверга вода на данном участке поднялась еще на 21 сантиметр – до 483 сантиметров, к 16.00 (14.00 мск) уровень воды в реке поднялся до 504 сантиметров, а к 20.00 (18.00 мск) достиг отметки в 528 сантиметров (критическая - 850).
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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Ишим (река)Тюменская областьНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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