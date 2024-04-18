https://ria.ru/20240418/ishim-1940888307.html

Уровень воды в Ишиме у одноименного города превысил пять метров

Уровень воды в Ишиме у одноименного города превысил пять метров - РИА Новости, 18.04.2024

Уровень воды в Ишиме у одноименного города превысил пять метров

Уровень воды в реке Ишим у города Ишим Тюменской области с утра в четверг вырос на 66 сантиметров и к 20.00 (18.00 мск) достиг 528 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T19:23

2024-04-18T19:23

2024-04-18T19:23

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940124492_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_81f64eea677527edcbe8ffa73f4e05f7.jpg

ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим у города Ишим Тюменской области с утра в четверг вырос на 66 сантиметров и к 20.00 (18.00 мск) достиг 528 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона. По данным Тюменского центра по гидрометеорологии на 8.00 (6.00 мск) четверга, уровень воды в реке Ишим у города Ишима составил 462 сантиметра, прибавив за сутки на 68 сантиметров. На 12.00 (10.00 мск) четверга вода на данном участке поднялась еще на 21 сантиметр – до 483 сантиметров, к 16.00 (14.00 мск) уровень воды в реке поднялся до 504 сантиметров, а к 20.00 (18.00 мск) достиг отметки в 528 сантиметров (критическая - 850). Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

ишим (река)

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия