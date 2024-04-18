Река Ишим в Тюменской области превысила исторический максимум
Река Ишим в Тюменской области превысила исторический максимум на 56 сантиметров
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЧастный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Частный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Уровень реки Ишим в Казанском районе Тюменской области превысил исторический максимум 2017 года, сообщает информационный центр правительства региона.
"Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района превысила исторический максимум 2017 года уже на 56 сантиметров", - говорится в сообщении.
Как уточнили власти, на 6.30 мск 18 апреля фактический уровень воды в реке Ишим за сутки повысился, по данным с разных гидропостов региона, от 7 до 68 сантиметров, в реке Тобол – от 1 до 17 сантиметров.
В Казанском районе, по данным правительства, подтоплено 62 домовладения в 8 населенных пунктах.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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