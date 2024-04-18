https://ria.ru/20240418/ishim-1940749363.html

Река Ишим в Тюменской области превысила исторический максимум

Река Ишим в Тюменской области превысила исторический максимум - РИА Новости, 18.04.2024

Река Ишим в Тюменской области превысила исторический максимум

Уровень реки Ишим в Казанском районе Тюменской области превысил исторический максимум 2017 года, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:28

2024-04-18T11:28

2024-04-18T11:28

ишим (река)

казанский район

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938600918_0:99:2942:1753_1920x0_80_0_0_aafb476141d43167968df63b12f522dd.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Уровень реки Ишим в Казанском районе Тюменской области превысил исторический максимум 2017 года, сообщает информационный центр правительства региона. "Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района превысила исторический максимум 2017 года уже на 56 сантиметров", - говорится в сообщении. Как уточнили власти, на 6.30 мск 18 апреля фактический уровень воды в реке Ишим за сутки повысился, по данным с разных гидропостов региона, от 7 до 68 сантиметров, в реке Тобол – от 1 до 17 сантиметров. В Казанском районе, по данным правительства, подтоплено 62 домовладения в 8 населенных пунктах. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940630680.html

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

ишим (река)

казанский район

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ишим (река), казанский район, тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия