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Река Ишим в Тюменской области превысила исторический максимум - РИА Новости, 18.04.2024
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11:28 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/ishim-1940749363.html
Река Ишим в Тюменской области превысила исторический максимум
Река Ишим в Тюменской области превысила исторический максимум - РИА Новости, 18.04.2024
Река Ишим в Тюменской области превысила исторический максимум
Уровень реки Ишим в Казанском районе Тюменской области превысил исторический максимум 2017 года, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:28
2024-04-18T11:28
ишим (река)
казанский район
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Уровень реки Ишим в Казанском районе Тюменской области превысил исторический максимум 2017 года, сообщает информационный центр правительства региона. "Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района превысила исторический максимум 2017 года уже на 56 сантиметров", - говорится в сообщении. Как уточнили власти, на 6.30 мск 18 апреля фактический уровень воды в реке Ишим за сутки повысился, по данным с разных гидропостов региона, от 7 до 68 сантиметров, в реке Тобол – от 1 до 17 сантиметров. В Казанском районе, по данным правительства, подтоплено 62 домовладения в 8 населенных пунктах. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940630680.html
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ишим (река)
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ишим (река), казанский район, тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим (река), Казанский район, Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Река Ишим в Тюменской области превысила исторический максимум

Река Ишим в Тюменской области превысила исторический максимум на 56 сантиметров

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЧастный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Частный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Частный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Уровень реки Ишим в Казанском районе Тюменской области превысил исторический максимум 2017 года, сообщает информационный центр правительства региона.
"Река Ишим в районе села Ильинка Казанского района превысила исторический максимум 2017 года уже на 56 сантиметров", - говорится в сообщении.
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Как уточнили власти, на 6.30 мск 18 апреля фактический уровень воды в реке Ишим за сутки повысился, по данным с разных гидропостов региона, от 7 до 68 сантиметров, в реке Тобол – от 1 до 17 сантиметров.
В Казанском районе, по данным правительства, подтоплено 62 домовладения в 8 населенных пунктах.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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Ишим (река)Казанский районТюменская областьНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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