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Уровень воды в реке Ишим под Тюменью за четыре часа поднялся на 21 см - РИА Новости, 18.04.2024
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11:17 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/ishim-1940743879.html
Уровень воды в реке Ишим под Тюменью за четыре часа поднялся на 21 см
Уровень воды в реке Ишим под Тюменью за четыре часа поднялся на 21 см - РИА Новости, 18.04.2024
Уровень воды в реке Ишим под Тюменью за четыре часа поднялся на 21 см
Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области за четыре часа поднялся на 21 сантиметр и достиг отметки в 483 сантиметра, сообщает информцентр... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:17
2024-04-18T11:17
ишим (река)
тюмень
тюменская область
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области за четыре часа поднялся на 21 сантиметр и достиг отметки в 483 сантиметра, сообщает информцентр правительства региона.По данным Тюменского центра по гидрометеорологии на 8.00 (6.00 мск) четверга уровень воды в реке Ишим у города Ишима достиг 462 сантиметров, прибавив за сутки на 68 сантиметров. Как следует из сообщения информцентра, на 12.00 (10.00 мск) четверга вода на данном участке поднялась еще на 21 сантиметр - до 483 сантиметров (критическая отметка уровня 850).Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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ишим (река)
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ишим (река), тюмень, тюменская область, наводнения в россии — 2024
Ишим (река), Тюмень, Тюменская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим под Тюменью за четыре часа поднялся на 21 см

Уровень воды в реке Ишим у города Ишима поднялся до 483 сантиметров

© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/TelegramРека Ишим в Казанском районе Тюменской области
Река Ишим в Казанском районе Тюменской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/Telegram
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области за четыре часа поднялся на 21 сантиметр и достиг отметки в 483 сантиметра, сообщает информцентр правительства региона.
По данным Тюменского центра по гидрометеорологии на 8.00 (6.00 мск) четверга уровень воды в реке Ишим у города Ишима достиг 462 сантиметров, прибавив за сутки на 68 сантиметров. Как следует из сообщения информцентра, на 12.00 (10.00 мск) четверга вода на данном участке поднялась еще на 21 сантиметр - до 483 сантиметров (критическая отметка уровня 850).
Обстановка в Орске: пик паводка пройден, вода начала отступать
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.

Район Старого города в Орске

Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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1 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.

Район Старого города в Орске

От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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2 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.

Район Старого города в Орске

Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.

В районе Старого города в Орске

Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.

Район Старого города в Орске

Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.

Район Старого города в Орске

Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.

Сотрудники МЧС на улице Старого города в Орске

Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

Район Старого города в Орске

Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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8 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.

Район Старого города в Орске

Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.

Раздача гуманитарной помощи жителям в районе Старого города в Орске

Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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10 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.

Собачка в пункте временного размещения в Орске для жителей, пострадавших от паводка

В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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11 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.

Район Старого города в Орске

В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12

Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
1 из 12

От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
2 из 12

Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 12

Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 12

Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 12

Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 12

Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
8 из 12

Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 12

Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 12

В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 12

В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
Река Ишим в Тюменской области
Уровень реки Ишим в Тюменской области поднялся выше критической отметки
17 апреля, 19:33
 
Ишим (река)ТюменьТюменская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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