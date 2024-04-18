https://ria.ru/20240418/ishim-1940743879.html

Уровень воды в реке Ишим под Тюменью за четыре часа поднялся на 21 см

Уровень воды в реке Ишим под Тюменью за четыре часа поднялся на 21 см - РИА Новости, 18.04.2024

Уровень воды в реке Ишим под Тюменью за четыре часа поднялся на 21 см

Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области за четыре часа поднялся на 21 сантиметр и достиг отметки в 483 сантиметра, сообщает информцентр... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:17

2024-04-18T11:17

2024-04-18T11:17

ишим (река)

тюмень

тюменская область

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области за четыре часа поднялся на 21 сантиметр и достиг отметки в 483 сантиметра, сообщает информцентр правительства региона.По данным Тюменского центра по гидрометеорологии на 8.00 (6.00 мск) четверга уровень воды в реке Ишим у города Ишима достиг 462 сантиметров, прибавив за сутки на 68 сантиметров. Как следует из сообщения информцентра, на 12.00 (10.00 мск) четверга вода на данном участке поднялась еще на 21 сантиметр - до 483 сантиметров (критическая отметка уровня 850).Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940650335.html

ишим (река)

тюмень

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ишим (река), тюмень, тюменская область, наводнения в россии — 2024