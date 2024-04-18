https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html
Иран пригрозил ударом по ядерным объектам Израиля в случае агрессии
Иран пригрозил ударом по ядерным объектам Израиля в случае агрессии - РИА Новости, 18.04.2024
Иран пригрозил ударом по ядерным объектам Израиля в случае агрессии
Иран готов зеркально ответить на возможное нападения Израиля на ядерные объекты, заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции по... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:31
2024-04-18T14:31
2024-04-18T16:57
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иран
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Иран готов зеркально ответить на возможное нападения Израиля на ядерные объекты, заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб, его слова приводит агентство Tasnim."Если Израиль захочет принять меры против наших ядерных объектов, он обязательно столкнется с нашим ответом — Израиль и его ядерные объекты будут атакованы. <...> Ядерные объекты Израиля выявлены, необходимая информация обо всех целях находится в нашем распоряжении, и чтобы отреагировать на их возможные агрессивные действия, наши руки находятся уже на спусковом крючке запуска мощных ракет для уничтожения выявленных целей", — сказал высокопоставленный военный.Хакталаб предупредил, что после нападения Израиля Тегеран может пересмотреть свою ядерную доктрину.В последние годы иранское руководство заявляло, что не намерено создавать ядерное оружие, а развитие атомной энергии носит исключительно мирный характер.Иран в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение своего консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, задействовали несколько сотен беспилотников и ракет, включая гиперзвуковые "Фаттах" и "Фаттах-2".По данным армии Израиля, Иран запустил около 170 дронов, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. В Тель-Авиве заявляют, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее. При этом если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее.Израильский министр обороны Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом.
https://ria.ru/20240418/ssha-1940697740.html
https://ria.ru/20240417/izrail-1940507480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль
Иран пригрозил ударом по ядерным объектам Израиля в случае агрессии
Иран заявил, что выявил ядерные объекты Израиля, и готов их уничтожить
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости.
Иран готов зеркально ответить на возможное нападения Израиля на ядерные объекты, заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб, его слова приводит агентство Tasnim
.
"Если Израиль захочет принять меры против наших ядерных объектов, он обязательно столкнется с нашим ответом — Израиль и его ядерные объекты будут атакованы. <...> Ядерные объекты Израиля выявлены, необходимая информация обо всех целях находится в нашем распоряжении, и чтобы отреагировать на их возможные агрессивные действия, наши руки находятся уже на спусковом крючке запуска мощных ракет для уничтожения выявленных целей", — сказал высокопоставленный военный.
Хакталаб предупредил, что после нападения Израиля Тегеран
может пересмотреть свою ядерную доктрину.
В последние годы иранское руководство заявляло, что не намерено создавать ядерное оружие, а развитие атомной энергии носит исключительно мирный характер.
Иран в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение своего консульства в Сирии
в начале месяца. В атаке, по разным данным, задействовали несколько сотен беспилотников и ракет, включая гиперзвуковые "Фаттах" и "Фаттах-2".
По данным армии Израиля, Иран запустил около 170 дронов, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. В Тель-Авиве
заявляют, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее. При этом если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее.
Израильский министр обороны Бени Ганц
заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом.