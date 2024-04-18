https://ria.ru/20240418/indoneziya-1940725567.html

В Индонезии выпустили предупреждение о цунами на фоне извержения вулкана

В Индонезии выпустили предупреждение о цунами на фоне извержения вулкана - РИА Новости, 18.04.2024

В Индонезии выпустили предупреждение о цунами на фоне извержения вулкана

Власти Индонезии на фоне извержения вулкана Руанг эвакуируют десятки тысяч человек, закрыв аэропорт на острове Сулавеси и выпустив предупреждение о возможном... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T09:59

2024-04-18T09:59

2024-04-18T09:59

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Власти Индонезии на фоне извержения вулкана Руанг эвакуируют десятки тысяч человек, закрыв аэропорт на острове Сулавеси и выпустив предупреждение о возможном цунами, сообщает портал CNA. Ранее сообщалось, что все 838 жителей индонезийского острова Руанг были эвакуированы после многочисленных извержений одноименного вулкана, расположенного примерно в 100 километрах от столицы провинции Северный Сулавеси Манадо. Вечером в среду власти подняли уровень тревоги до самого высокого по четырехуровневой системе. "Вулкан в самом отдаленном регионе Индонезии в четверг утром всё еще испускал столб дыма, что побудило власти закрыть на 24 часа ближайший международный аэропорт в городе Манадо на острове Сулавеси. Власти заявили, что спешат эвакуировать 11 тысяч жителей из близлежащего района, а также с отдаленного острова Тагуланданг, где проживает около 20 тысяч человек. По словам чиновников, некоторые жители уже пытались бежать в панике", - сообщает портал. Туристов и жителей призвали не приближаться к вулкану на расстояние меньше шести километров. Власти также предупредили о возможном цунами в результате извержений. "Общины на острове Тагуланданг, особенно те, кто проживает рядом с пляжем, должны быть готовы к возможным выбросам раскаленных камней, горячих облаков и цунами, вызванном обрушением вулкана в море", - заявил Хендра Гунаван, глава индонезийского агентства по вулканологии. Опасения властей подкрепляются опытом. В 2018 году кратер горы Анак Кракатау между островами Ява и Суматра частично обрушился. Тогда огромные куски вулкана соскользнули в океан, вызвав цунами, в результате которого погибли более 400 человек и тысячи получили ранения. Индонезия входит в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо". Полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной части Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.

https://ria.ru/20240110/izverzhenie-1920440845.html

https://ria.ru/20240102/vulkan-1919496477.html

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в мире, индонезия, сулавеси, манадо