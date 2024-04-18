https://ria.ru/20240418/indiya-1940665821.html
Индия намерена повторить китайскую уловку
Индия намерена повторить китайскую уловку - РИА Новости, 18.04.2024
Индия намерена повторить китайскую уловку
Индия — к удивлению многих — сегодня обладает самой быстроразвивающейся экономикой мира. По результатам 2023-го ВВП страны вырос на 8,4%. К 2027 году она станет РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T08:00
2024-04-18T08:00
2024-04-18T08:01
аналитика
индия
китай
россия
нарендра моди
джордж сорос
риши сунак
бхаратия джаната парти
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940575736_0:3:1792:1011_1920x0_80_0_0_e6a5f34f083837047527d2132d966471.jpg
Индия — к удивлению многих — сегодня обладает самой быстроразвивающейся экономикой мира. По результатам 2023-го ВВП страны вырос на 8,4%. К 2027 году она станет третьей экономикой мира. Если эта тенденция продолжится, то Индия имеет шансы обогнать США и даже Китай в 2030-е годы.Лидером является Индия и в вопросах демографии, и в IT-векторе. Индийская диаспора контролирует сейчас значительный сегмент Силиконовой долины, а премьером Британии является пусть и либерально-глобалистский, но этнический индиец Риши Сунак. Интересно, что влиятельный консервативный политик в Республиканской партии, убежденный сторонник Трампа, тоже индиец по происхождению Вивек Рамасвами представляет собой полного идеологического антипода Сунака. В любом случае индийцы наступают.Мы имеем дело с совершенно новым явлением — рождением на наших глазах нового центра мира. Этим успехам Индия обязана по большому счету новому повороту в политике, наступившему вместе с приходом к власти консервативной Бхаратия джаната парти. Собственно, современная Индия в ходе деколонизации была основана иной — левой и прогрессистской — партией Индийский национальный конгресс. Конечно, высшей ценностью для индийцев после обретения независимости было освобождение от последствий колониализма, но при этом Индия оставалась членом постколониального Содружества наций, где доминировала Британия, и крепко держалась за внедренную британцами демократию, более того, даже гордилась, что является "самой большой демократией в мире". Конгресс довольствовался тем, что страна получила политическую независимость от бывших господ, но соглашался на то, чтобы имитировать социально-политическую, экономическую и культурную парадигму Запада.Впервые монополию Конгресса на власть в Индии подорвала победа альтернативной правоконсервативной партии — Бхаратия джаната парти — в 1996 году на выборах в нижнюю палату парламента (Лок Сабха). Сама эта партия была создана на основе крайне консервативного движения "Раштрия сваямсевак сангх" в 1980-м.В 2014 году премьер-министром от этой партии стал Нарендра Моди и остается им до сих пор. Согласно аналитикам, у Моди есть все основания сохранить свой пост и по результатам выборов в 2024-м, которые стартуют 19 апреля и завершатся 1 июня.Правление Бхаратия джаната парти и лично политическая харизма Моди фундаментально изменили Индию. Кстати, официальное название Индии при Моди было изменено на санскритский манер — Бхарат. Дело в том, что Моди опирается на совершенно иную идеологию, нежели Индийский национальный конгресс.Изначально в борьбе индийцев за независимость от британцев существовало два направления: одно — мягкое и пацифистское, воплощенное в фигуре Махатмы Ганди и делающее ставку на ненасильственное сопротивление, а второе — более воинственное и бескомпромиссное, представленное такими фигурами, как индийский традиционалист Бал Гангадхар Тилак, основатель "Раштрия сваямсевак сангх" Кешав Хедгевар и националист Винаяк Саваркар.Уходящие из страны британцы спокойно вверили власть в Индии (предварительно отторгнув от нее ряд территорий, населенных мусульманами, — Пакистан и Бангладеш, а также Шри-Ланку, Бутан и Непал) Конгрессу, полагая что эта партия сохранит Индию в зоне англосаксонского влияния и будет вести ее по пути модернизации и вестернизации (с региональной спецификой), то есть в какой-то форме колониальный контроль сохранится.В отличие от этого главные противники Конгресса с самого начала борьбы за независимость считали, что Индия не просто страна или бывшая колония, но территория могучей и самобытной цивилизации. Сегодня мы называем это государством-цивилизацией. Впервые эта идея была сформулирована Канайялалом Мунши и получила название "Акханд Бхарат", "Неделимая Индия" или "Великая Индия".В 2022 году Нарендра Моди назвал главной целью "деколонизацию индийского ума". И перед нами появляется Индия, которую мы совершенно не знали, — правая консервативная Индия, ведическое государство-цивилизация, Великая Индия, ставшая на путь тотального суверенитета.Конечно, поверхностный наблюдатель заметит тут противоречие: Индия геополитически все больше сближается с США и Израилем, втягивается в нарастающий пограничный конфликт с Китаем (отсюда участие Индии в нескольких региональных антикитайских блоках, таких как QUAD и т. п.), обостряются отношения с исламским миром — причем как внутри Индии, так и в отношении Пакистана. Если индийские традиционалисты озабочены "деколонизацией индийского ума" и борьбой с западной материальной цивилизацией, то что общего у них с США?Чтобы разрешить эту двусмысленность, можно обратиться к истории взлета современного Китая. Представители американского Совета по внешним отношениям (CFR) и особенно лично Генри Киссинджер еще в конце 70-х годов ХХ века предложили Китаю двустороннее партнерство против СССР, чтобы окончательно разбить тем самым социалистический лагерь. Китай при Дэн Сяопине этим воспользовался и постепенно за 40 лет превратился из экономического клиента США в мощный самостоятельный полюс, с которым Штаты теперь уже вступили в конкуренцию и, по сути, в торговую войну. Нагнетание проблемы вокруг Тайваня позволяет прогнозировать переход этого противостояния и в горячую стадию.Теперь те же глобалистские силы на Западе решили поддержать Индию — на сей раз уже против Китая. И Моди, учитывая китайский опыт, принял эту стратегию. Но как Китай использовал глобализацию в своих целях, не потеряв, а укрепив свой суверенитет, точно так же намерена поступить и Великая Индия. Вначале, учитывая объективные реалии международной политики, максимально укрепить свое могущество, поднять благосостояние огромного населения, объемы внутреннего рынка, военную мощь, технологический потенциал, а затем в нужный момент выступить как полностью независимый и суверенный полюс.Лучше всего эту стратегию понимают сами глобалисты. Так, Джордж Сорос и его запрещенный в РФ Фонд "Открытое общество", открыто поставивший своей главной целью борьбу с традицией, суверенитетом и независимыми культурами и обществами, объявил Нарендре Моди и Бхаратия джаната парти войну. При этом он не только поддержал оппозиционный Конгресс, но и стал активно разжигать социальную и этническую рознь в Индии, в частности, призывая далитов (широко распространенную касту неприкасаемых) поднять восстание против Моди. Это еще одна версия "цветной революции", к которой ведут дело глобалисты.России просто необходимо осознать фундаментальные изменения, происходящие в Индии. Это совсем другая страна, нежели та, с которой у нас выстроились довольно тесные отношения в советский период. Да, индийцы по-прежнему с большой симпатией и ностальгией относятся к русским. Причем это касается не только левых из Конгресса (где, кстати, под влиянием Сороса все громче становятся слышны голоса русофобов), но и для правых традиционалистов. А в этом случае ключевую роль играет не инерция, а ясное понимание того, что Россия сама заявляет себя как государство-цивилизацию, является важнейшей силой в строительстве многополярного мира и тоже проходит сейчас своего рода период "деколонизации сознания". Если у Индии есть определенные конфликтные вопросы — особенно в приграничных зонах — с Китаем, еще одним государством-цивилизацией и еще одним полюсом многополярного мира, то с Россией ничего подобного нет даже в отдаленной перспективе.При этом мы совершенно не должны сближаться с Индией вопреки нашему тесному стратегическому партнерству с Китаем. Мы, напротив, жизненно заинтересованы в улаживании отношений между этими двумя великими державами, ведь если между ними разразится конфликт (а именно к этому и подталкивает Запад), перспективы многополярного мира будут отодвинуты на неопределенный срок. Россия сейчас встала на защиту своих традиционных ценностей. Мы должны в таком случае лучше понимать всех тех, кто встал на защиту своих.И тогда энергетическое партнерство, стратегические планы транспортного коридора "Север — Юг", процессы евразийской интеграции, сотрудничество в области высоких технологий (а Индия сейчас один из мировых лидеров в IT) и финансовой сфере приобретут новое идеологическое измерение: традиционалисты, заинтересованные с цивилизационном суверенитете и в остановке экспансии западного гегемона, поймут друг друга намного лучше.
https://ria.ru/20240414/liderstvo-1939821015.html
https://ria.ru/20240321/modi-1934583793.html
https://radiosputnik.ru/20240206/ekonomika-1925780300.html
https://ria.ru/20240215/indiya-1927495463.html
https://ria.ru/20240308/indiya-1931901475.html
https://ria.ru/20240326/torgovlya-1935797069.html
индия
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Александр Дугин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg
Александр Дугин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940575736_196:0:1561:1024_1920x0_80_0_0_8c182415449256abea7e671c9127a22b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Александр Дугин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg
аналитика, индия, китай, россия, нарендра моди, джордж сорос, риши сунак, бхаратия джаната парти, индийский национальный конгресс, содружество наций
Аналитика, Индия, Китай, Россия, Нарендра Моди, Джордж Сорос, Риши Сунак, Бхаратия Джаната Парти, Индийский национальный конгресс, Содружество наций
Индия — к удивлению многих — сегодня обладает самой быстроразвивающейся экономикой мира. По результатам 2023-го ВВП страны вырос на 8,4%. К 2027 году она станет третьей экономикой мира. Если эта тенденция продолжится, то Индия имеет шансы обогнать США и даже Китай в 2030-е годы.
Лидером является Индия и в вопросах демографии, и в IT-векторе. Индийская диаспора контролирует сейчас значительный сегмент Силиконовой долины, а премьером Британии является пусть и либерально-глобалистский, но этнический индиец Риши Сунак. Интересно, что влиятельный консервативный политик в Республиканской партии, убежденный сторонник Трампа, тоже индиец по происхождению Вивек Рамасвами представляет собой полного идеологического антипода Сунака. В любом случае индийцы наступают.
Мы имеем дело с совершенно новым явлением — рождением на наших глазах нового центра мира. Этим успехам Индия обязана по большому счету новому повороту в политике, наступившему вместе с приходом к власти консервативной Бхаратия джаната парти. Собственно, современная Индия в ходе деколонизации была основана иной — левой и прогрессистской — партией Индийский национальный конгресс. Конечно, высшей ценностью для индийцев после обретения независимости было освобождение от последствий колониализма, но при этом Индия оставалась членом постколониального Содружества наций, где доминировала Британия, и крепко держалась за внедренную британцами демократию, более того, даже гордилась, что является "самой большой демократией в мире". Конгресс довольствовался тем, что страна получила политическую независимость от бывших господ, но соглашался на то, чтобы имитировать социально-политическую, экономическую и культурную парадигму Запада.
Впервые монополию Конгресса на власть в Индии подорвала победа альтернативной правоконсервативной партии — Бхаратия джаната парти — в 1996 году на выборах в нижнюю палату парламента (Лок Сабха). Сама эта партия была создана на основе крайне консервативного движения "Раштрия сваямсевак сангх" в 1980-м.
В 2014 году премьер-министром от этой партии стал Нарендра Моди и остается им до сих пор. Согласно аналитикам, у Моди есть все основания сохранить свой пост и по результатам выборов в 2024-м, которые стартуют 19 апреля и завершатся 1 июня.
Правление Бхаратия джаната парти и лично политическая харизма Моди фундаментально изменили Индию. Кстати, официальное название Индии при Моди было изменено на санскритский манер — Бхарат. Дело в том, что Моди опирается на совершенно иную идеологию, нежели Индийский национальный конгресс.
Изначально в борьбе индийцев за независимость от британцев существовало два направления: одно — мягкое и пацифистское, воплощенное в фигуре Махатмы Ганди и делающее ставку на ненасильственное сопротивление, а второе — более воинственное и бескомпромиссное, представленное такими фигурами, как индийский традиционалист Бал Гангадхар Тилак, основатель "Раштрия сваямсевак сангх" Кешав Хедгевар и националист Винаяк Саваркар.
Уходящие из страны британцы спокойно вверили власть в Индии (предварительно отторгнув от нее ряд территорий, населенных мусульманами, — Пакистан и Бангладеш, а также Шри-Ланку, Бутан и Непал) Конгрессу, полагая что эта партия сохранит Индию в зоне англосаксонского влияния и будет вести ее по пути модернизации и вестернизации (с региональной спецификой), то есть в какой-то форме колониальный контроль сохранится.
В отличие от этого главные противники Конгресса с самого начала борьбы за независимость считали, что Индия не просто страна или бывшая колония, но территория могучей и самобытной цивилизации. Сегодня мы называем это государством-цивилизацией. Впервые эта идея была сформулирована Канайялалом Мунши и получила название "Акханд Бхарат", "Неделимая Индия" или "Великая Индия".
В 2022 году Нарендра Моди назвал главной целью "деколонизацию индийского ума". И перед нами появляется Индия, которую мы совершенно не знали, — правая консервативная Индия, ведическое государство-цивилизация, Великая Индия, ставшая на путь тотального суверенитета.
Конечно, поверхностный наблюдатель заметит тут противоречие: Индия геополитически все больше сближается с США и Израилем, втягивается в нарастающий пограничный конфликт с Китаем (отсюда участие Индии в нескольких региональных антикитайских блоках, таких как QUAD и т. п.), обостряются отношения с исламским миром — причем как внутри Индии, так и в отношении Пакистана. Если индийские традиционалисты озабочены "деколонизацией индийского ума" и борьбой с западной материальной цивилизацией, то что общего у них с США?
Чтобы разрешить эту двусмысленность, можно обратиться к истории взлета современного Китая. Представители американского Совета по внешним отношениям (CFR) и особенно лично Генри Киссинджер еще в конце 70-х годов ХХ века предложили Китаю двустороннее партнерство против СССР, чтобы окончательно разбить тем самым социалистический лагерь. Китай при Дэн Сяопине этим воспользовался и постепенно за 40 лет превратился из экономического клиента США в мощный самостоятельный полюс, с которым Штаты теперь уже вступили в конкуренцию и, по сути, в торговую войну. Нагнетание проблемы вокруг Тайваня позволяет прогнозировать переход этого противостояния и в горячую стадию.
Теперь те же глобалистские силы на Западе решили поддержать Индию — на сей раз уже против Китая. И Моди, учитывая китайский опыт, принял эту стратегию. Но как Китай использовал глобализацию в своих целях, не потеряв, а укрепив свой суверенитет, точно так же намерена поступить и Великая Индия. Вначале, учитывая объективные реалии международной политики, максимально укрепить свое могущество, поднять благосостояние огромного населения, объемы внутреннего рынка, военную мощь, технологический потенциал, а затем в нужный момент выступить как полностью независимый и суверенный полюс.
Лучше всего эту стратегию понимают сами глобалисты. Так, Джордж Сорос и его запрещенный в РФ Фонд "Открытое общество", открыто поставивший своей главной целью борьбу с традицией, суверенитетом и независимыми культурами и обществами, объявил Нарендре Моди и Бхаратия джаната парти войну. При этом он не только поддержал оппозиционный Конгресс, но и стал активно разжигать социальную и этническую рознь в Индии, в частности, призывая далитов (широко распространенную касту неприкасаемых) поднять восстание против Моди. Это еще одна версия "цветной революции", к которой ведут дело глобалисты.
России просто необходимо осознать фундаментальные изменения, происходящие в Индии. Это совсем другая страна, нежели та, с которой у нас выстроились довольно тесные отношения в советский период. Да, индийцы по-прежнему с большой симпатией и ностальгией относятся к русским. Причем это касается не только левых из Конгресса (где, кстати, под влиянием Сороса все громче становятся слышны голоса русофобов), но и для правых традиционалистов. А в этом случае ключевую роль играет не инерция, а ясное понимание того, что Россия сама заявляет себя как государство-цивилизацию, является важнейшей силой в строительстве многополярного мира и тоже проходит сейчас своего рода период "деколонизации сознания". Если у Индии есть определенные конфликтные вопросы — особенно в приграничных зонах — с Китаем, еще одним государством-цивилизацией и еще одним полюсом многополярного мира, то с Россией ничего подобного нет даже в отдаленной перспективе.
При этом мы совершенно не должны сближаться с Индией вопреки нашему тесному стратегическому партнерству с Китаем. Мы, напротив, жизненно заинтересованы в улаживании отношений между этими двумя великими державами, ведь если между ними разразится конфликт (а именно к этому и подталкивает Запад), перспективы многополярного мира будут отодвинуты на неопределенный срок. Россия сейчас встала на защиту своих традиционных ценностей. Мы должны в таком случае лучше понимать всех тех, кто встал на защиту своих.
И тогда энергетическое партнерство, стратегические планы транспортного коридора "Север — Юг", процессы евразийской интеграции, сотрудничество в области высоких технологий (а Индия сейчас один из мировых лидеров в IT) и финансовой сфере приобретут новое идеологическое измерение: традиционалисты, заинтересованные с цивилизационном суверенитете и в остановке экспансии западного гегемона, поймут друг друга намного лучше.