https://ria.ru/20240418/indiya-1940665821.html

Индия намерена повторить китайскую уловку

Индия намерена повторить китайскую уловку - РИА Новости, 18.04.2024

Индия намерена повторить китайскую уловку

Индия — к удивлению многих — сегодня обладает самой быстроразвивающейся экономикой мира. По результатам 2023-го ВВП страны вырос на 8,4%. К 2027 году она станет РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T08:00

2024-04-18T08:00

2024-04-18T08:01

аналитика

индия

китай

россия

нарендра моди

джордж сорос

риши сунак

бхаратия джаната парти

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Индия — к удивлению многих — сегодня обладает самой быстроразвивающейся экономикой мира. По результатам 2023-го ВВП страны вырос на 8,4%. К 2027 году она станет третьей экономикой мира. Если эта тенденция продолжится, то Индия имеет шансы обогнать США и даже Китай в 2030-е годы.Лидером является Индия и в вопросах демографии, и в IT-векторе. Индийская диаспора контролирует сейчас значительный сегмент Силиконовой долины, а премьером Британии является пусть и либерально-глобалистский, но этнический индиец Риши Сунак. Интересно, что влиятельный консервативный политик в Республиканской партии, убежденный сторонник Трампа, тоже индиец по происхождению Вивек Рамасвами представляет собой полного идеологического антипода Сунака. В любом случае индийцы наступают.Мы имеем дело с совершенно новым явлением — рождением на наших глазах нового центра мира. Этим успехам Индия обязана по большому счету новому повороту в политике, наступившему вместе с приходом к власти консервативной Бхаратия джаната парти. Собственно, современная Индия в ходе деколонизации была основана иной — левой и прогрессистской — партией Индийский национальный конгресс. Конечно, высшей ценностью для индийцев после обретения независимости было освобождение от последствий колониализма, но при этом Индия оставалась членом постколониального Содружества наций, где доминировала Британия, и крепко держалась за внедренную британцами демократию, более того, даже гордилась, что является "самой большой демократией в мире". Конгресс довольствовался тем, что страна получила политическую независимость от бывших господ, но соглашался на то, чтобы имитировать социально-политическую, экономическую и культурную парадигму Запада.Впервые монополию Конгресса на власть в Индии подорвала победа альтернативной правоконсервативной партии — Бхаратия джаната парти — в 1996 году на выборах в нижнюю палату парламента (Лок Сабха). Сама эта партия была создана на основе крайне консервативного движения "Раштрия сваямсевак сангх" в 1980-м.В 2014 году премьер-министром от этой партии стал Нарендра Моди и остается им до сих пор. Согласно аналитикам, у Моди есть все основания сохранить свой пост и по результатам выборов в 2024-м, которые стартуют 19 апреля и завершатся 1 июня.Правление Бхаратия джаната парти и лично политическая харизма Моди фундаментально изменили Индию. Кстати, официальное название Индии при Моди было изменено на санскритский манер — Бхарат. Дело в том, что Моди опирается на совершенно иную идеологию, нежели Индийский национальный конгресс.Изначально в борьбе индийцев за независимость от британцев существовало два направления: одно — мягкое и пацифистское, воплощенное в фигуре Махатмы Ганди и делающее ставку на ненасильственное сопротивление, а второе — более воинственное и бескомпромиссное, представленное такими фигурами, как индийский традиционалист Бал Гангадхар Тилак, основатель "Раштрия сваямсевак сангх" Кешав Хедгевар и националист Винаяк Саваркар.Уходящие из страны британцы спокойно вверили власть в Индии (предварительно отторгнув от нее ряд территорий, населенных мусульманами, — Пакистан и Бангладеш, а также Шри-Ланку, Бутан и Непал) Конгрессу, полагая что эта партия сохранит Индию в зоне англосаксонского влияния и будет вести ее по пути модернизации и вестернизации (с региональной спецификой), то есть в какой-то форме колониальный контроль сохранится.В отличие от этого главные противники Конгресса с самого начала борьбы за независимость считали, что Индия не просто страна или бывшая колония, но территория могучей и самобытной цивилизации. Сегодня мы называем это государством-цивилизацией. Впервые эта идея была сформулирована Канайялалом Мунши и получила название "Акханд Бхарат", "Неделимая Индия" или "Великая Индия".В 2022 году Нарендра Моди назвал главной целью "деколонизацию индийского ума". И перед нами появляется Индия, которую мы совершенно не знали, — правая консервативная Индия, ведическое государство-цивилизация, Великая Индия, ставшая на путь тотального суверенитета.Конечно, поверхностный наблюдатель заметит тут противоречие: Индия геополитически все больше сближается с США и Израилем, втягивается в нарастающий пограничный конфликт с Китаем (отсюда участие Индии в нескольких региональных антикитайских блоках, таких как QUAD и т. п.), обостряются отношения с исламским миром — причем как внутри Индии, так и в отношении Пакистана. Если индийские традиционалисты озабочены "деколонизацией индийского ума" и борьбой с западной материальной цивилизацией, то что общего у них с США?Чтобы разрешить эту двусмысленность, можно обратиться к истории взлета современного Китая. Представители американского Совета по внешним отношениям (CFR) и особенно лично Генри Киссинджер еще в конце 70-х годов ХХ века предложили Китаю двустороннее партнерство против СССР, чтобы окончательно разбить тем самым социалистический лагерь. Китай при Дэн Сяопине этим воспользовался и постепенно за 40 лет превратился из экономического клиента США в мощный самостоятельный полюс, с которым Штаты теперь уже вступили в конкуренцию и, по сути, в торговую войну. Нагнетание проблемы вокруг Тайваня позволяет прогнозировать переход этого противостояния и в горячую стадию.Теперь те же глобалистские силы на Западе решили поддержать Индию — на сей раз уже против Китая. И Моди, учитывая китайский опыт, принял эту стратегию. Но как Китай использовал глобализацию в своих целях, не потеряв, а укрепив свой суверенитет, точно так же намерена поступить и Великая Индия. Вначале, учитывая объективные реалии международной политики, максимально укрепить свое могущество, поднять благосостояние огромного населения, объемы внутреннего рынка, военную мощь, технологический потенциал, а затем в нужный момент выступить как полностью независимый и суверенный полюс.Лучше всего эту стратегию понимают сами глобалисты. Так, Джордж Сорос и его запрещенный в РФ Фонд "Открытое общество", открыто поставивший своей главной целью борьбу с традицией, суверенитетом и независимыми культурами и обществами, объявил Нарендре Моди и Бхаратия джаната парти войну. При этом он не только поддержал оппозиционный Конгресс, но и стал активно разжигать социальную и этническую рознь в Индии, в частности, призывая далитов (широко распространенную касту неприкасаемых) поднять восстание против Моди. Это еще одна версия "цветной революции", к которой ведут дело глобалисты.России просто необходимо осознать фундаментальные изменения, происходящие в Индии. Это совсем другая страна, нежели та, с которой у нас выстроились довольно тесные отношения в советский период. Да, индийцы по-прежнему с большой симпатией и ностальгией относятся к русским. Причем это касается не только левых из Конгресса (где, кстати, под влиянием Сороса все громче становятся слышны голоса русофобов), но и для правых традиционалистов. А в этом случае ключевую роль играет не инерция, а ясное понимание того, что Россия сама заявляет себя как государство-цивилизацию, является важнейшей силой в строительстве многополярного мира и тоже проходит сейчас своего рода период "деколонизации сознания". Если у Индии есть определенные конфликтные вопросы — особенно в приграничных зонах — с Китаем, еще одним государством-цивилизацией и еще одним полюсом многополярного мира, то с Россией ничего подобного нет даже в отдаленной перспективе.При этом мы совершенно не должны сближаться с Индией вопреки нашему тесному стратегическому партнерству с Китаем. Мы, напротив, жизненно заинтересованы в улаживании отношений между этими двумя великими державами, ведь если между ними разразится конфликт (а именно к этому и подталкивает Запад), перспективы многополярного мира будут отодвинуты на неопределенный срок. Россия сейчас встала на защиту своих традиционных ценностей. Мы должны в таком случае лучше понимать всех тех, кто встал на защиту своих.И тогда энергетическое партнерство, стратегические планы транспортного коридора "Север — Юг", процессы евразийской интеграции, сотрудничество в области высоких технологий (а Индия сейчас один из мировых лидеров в IT) и финансовой сфере приобретут новое идеологическое измерение: традиционалисты, заинтересованные с цивилизационном суверенитете и в остановке экспансии западного гегемона, поймут друг друга намного лучше.

https://ria.ru/20240414/liderstvo-1939821015.html

https://ria.ru/20240321/modi-1934583793.html

https://radiosputnik.ru/20240206/ekonomika-1925780300.html

https://ria.ru/20240215/indiya-1927495463.html

https://ria.ru/20240308/indiya-1931901475.html

https://ria.ru/20240326/torgovlya-1935797069.html

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Александр Дугин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg

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аналитика, индия, китай, россия, нарендра моди, джордж сорос, риши сунак, бхаратия джаната парти, индийский национальный конгресс, содружество наций