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Meta* представила новую ИИ-модель Llama 3 - РИА Новости, 18.04.2024
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20:15 18.04.2024 (обновлено: 22:52 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/ii-model-1940901384.html
Meta* представила новую ИИ-модель Llama 3
Meta* представила новую ИИ-модель Llama 3 - РИА Новости, 18.04.2024
Meta* представила новую ИИ-модель Llama 3
Meta* разработала новую языковую модель искусственного интеллекта (ИИ) Llama 3, следует из пресс-релиза компании. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:15
2024-04-18T22:52
в мире
технологии
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марк цукерберг
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Meta* разработала новую языковую модель искусственного интеллекта (ИИ) Llama 3, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня мы представляем Meta Llama 3, следующее поколение нашей передовой большой языковой модели с открытым исходным кодом", - говорится в сообщении. Llama 3 вскоре будет доступна в Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure и NVIDIA NIM, добавила компания. В ближайшие месяцы Meta также планирует представить новые возможности для Llama 3, более длинные контекстные окна, дополнительные размеры модели, также компания опубликует исследовательские документы об ИИ-модели. Одновременно с этим Meta представила обновленную версию своего чат-бота Meta AI на основе Llama 3. Отмечается, что с помощью новой версии Meta AI пользователи смогут получать необходимую информацию из интернета в режиме реального времени в приложениях принадлежащих Meta соцсетей и мессенджеров. Например, с помощью чат-бота можно получить больше информации, связанной с содержанием постов в ленте Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Кроме того, с четверга доступен отдельный сайт чат-бота, чтобы пользователи могли получить к нему доступ с компьютера. Meta AI теперь доступен на английском языке в 14 странах – США, Австралия, Канада, Гана, Ямайка, Малави, Новая Зеландия, Нигерия, Пакистан, Сингапур, Южная Африка, Уганда, Замбия и Зимбабве. Компания Facebook в 2021 году объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240205/neyroset-1925392894.html
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в мире, технологии, россия, сша, австралия, марк цукерберг, google, microsoft corporation
В мире, Технологии, Россия, США, Австралия, Марк Цукерберг, Google, Microsoft Corporation
Meta* представила новую ИИ-модель Llama 3

Meta разработала новую языковую модель искусственного интеллекта Llama 3

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Искусственный Интеллект
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Meta* разработала новую языковую модель искусственного интеллекта (ИИ) Llama 3, следует из пресс-релиза компании.
«
"Сегодня мы представляем Meta Llama 3, следующее поколение нашей передовой большой языковой модели с открытым исходным кодом", - говорится в сообщении.
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Llama 3 вскоре будет доступна в Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure и NVIDIA NIM, добавила компания. В ближайшие месяцы Meta также планирует представить новые возможности для Llama 3, более длинные контекстные окна, дополнительные размеры модели, также компания опубликует исследовательские документы об ИИ-модели.
Одновременно с этим Meta представила обновленную версию своего чат-бота Meta AI на основе Llama 3. Отмечается, что с помощью новой версии Meta AI пользователи смогут получать необходимую информацию из интернета в режиме реального времени в приложениях принадлежащих Meta соцсетей и мессенджеров. Например, с помощью чат-бота можно получить больше информации, связанной с содержанием постов в ленте Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Кроме того, с четверга доступен отдельный сайт чат-бота, чтобы пользователи могли получить к нему доступ с компьютера. Meta AI теперь доступен на английском языке в 14 странах – США, Австралия, Канада, Гана, Ямайка, Малави, Новая Зеландия, Нигерия, Пакистан, Сингапур, Южная Африка, Уганда, Замбия и Зимбабве.
Компания Facebook в 2021 году объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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