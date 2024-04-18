Meta* представила новую ИИ-модель Llama 3
Meta разработала новую языковую модель искусственного интеллекта Llama 3
© Фотохост-агентство РИА Новости
Искусственный Интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Meta* разработала новую языковую модель искусственного интеллекта (ИИ) Llama 3, следует из пресс-релиза компании.
«
"Сегодня мы представляем Meta Llama 3, следующее поколение нашей передовой большой языковой модели с открытым исходным кодом", - говорится в сообщении.
Кто победил Гитлера? Вопрос не для искусственного интеллекта
5 февраля, 08:00
Llama 3 вскоре будет доступна в Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure и NVIDIA NIM, добавила компания. В ближайшие месяцы Meta также планирует представить новые возможности для Llama 3, более длинные контекстные окна, дополнительные размеры модели, также компания опубликует исследовательские документы об ИИ-модели.
Одновременно с этим Meta представила обновленную версию своего чат-бота Meta AI на основе Llama 3. Отмечается, что с помощью новой версии Meta AI пользователи смогут получать необходимую информацию из интернета в режиме реального времени в приложениях принадлежащих Meta соцсетей и мессенджеров. Например, с помощью чат-бота можно получить больше информации, связанной с содержанием постов в ленте Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Кроме того, с четверга доступен отдельный сайт чат-бота, чтобы пользователи могли получить к нему доступ с компьютера. Meta AI теперь доступен на английском языке в 14 странах – США, Австралия, Канада, Гана, Ямайка, Малави, Новая Зеландия, Нигерия, Пакистан, Сингапур, Южная Африка, Уганда, Замбия и Зимбабве.
Компания Facebook в 2021 году объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.