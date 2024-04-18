https://ria.ru/20240418/hill-1940797399.html

Семья Кеннеди поддержит предвыборную кампанию Байдена, пишут СМИ

Семья Кеннеди поддержит предвыборную кампанию Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 18.04.2024

Семья Кеннеди поддержит предвыборную кампанию Байдена, пишут СМИ

Семейство Кеннеди собирается публично поддержать предвыборную кампанию президента США Джо Байдена на фоне опасений демократов, что независимый кандидат в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:04

2024-04-18T14:04

2024-04-18T14:04

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президентские выборы в сша

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Семейство Кеннеди собирается публично поддержать предвыборную кампанию президента США Джо Байдена на фоне опасений демократов, что независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший заберет часть голосов у Байдена и тем поспособствует победе экс-президента Дональда Трампа, сообщает издание Hill со ссылкой на выдержки из предстоящей речи дочери Роберта Кеннеди-младшего Керри. "В четверг на мероприятии в Филадельфии семья Кеннеди намерена поддержать президента Байдена в его кампании по переизбранию, что станет серьезным ударом по стремлению независимого кандидата Роберта Ф. Кеннеди-младшего попасть в Белый дом... Демократы выражают опасения, что его кандидатура оттянет голоса у Байдена в ноябре и поспособствует избранию Трампа", - пишет издание. Отмечается, что ранее семья Кеннеди выразила свое неодобрение предвыборной кампанией Роберта Кеннеди-младшего и дистанцировалась от нее. Сообщается, что Байден и семья Кеннеди также поучаствуют в волонтерском организационном мероприятии по поддержке нынешнего президента. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки. Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший также продолжает свою избирательную кампанию. Однако, как ожидается, племянник бывшего американского президента Джона Кеннеди не сможет составить серьезную конкуренцию ни Байдену, ни Трампу.

https://ria.ru/20240103/ssha-1919613818.html

https://ria.ru/20230822/pravda-1891414992.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, филадельфия, джо байден, джон кеннеди (политик), дональд трамп, президентские выборы в сша