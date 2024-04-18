https://ria.ru/20240418/gumchs-1940708906.html

МЧС прогнозирует подъем воды в реке Тобол у Кургана в ближайшие 1-2 дня

МЧС прогнозирует подъем воды в реке Тобол у Кургана в ближайшие 1-2 дня - РИА Новости, 18.04.2024

МЧС прогнозирует подъем воды в реке Тобол у Кургана в ближайшие 1-2 дня

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие 1-2 дня, рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе - от 25 до 100 см,... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T07:49

2024-04-18T07:49

2024-04-18T08:23

тобол (река)

курган

россия

наводнения в россии — 2024

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие 1-2 дня, рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе - от 25 до 100 см, сообщил в четверг пресс-центр ГУМЧС России по региону. "В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана продолжится подъем уровня воды. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол у Кургана и Кетовского муниципального округа ожидается интенсивный рост уровня воды с динамикой +25...+100 см", - говорится в сообщении.Исходя из этого в ближайшие 1-2 дня ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков Кургана (СНТ Черемушки, Зеленый мыс, Луч, Газовик, ЖБИ-1, микрорайон Тополя, Смолино, поселок Затоболье, Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка, микрорайон Челноково), уточняется в сообщении.А также - населенных пунктов Бараба, Лесниково, Шкодинское, Белый Яр, Костоусово, Передергина Кетовского муниципального округа, населенных пунктов Иковское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Речкино Белозерского муниципального округа, продолжится подтопление микрорайона Нижняя Утятка, Челноково, Храпово, Глинки, станции Камчиха Кургана, населенного пункта Темляково, Лаптева, Крюково, Менщиково, Кетово Кетовского муниципального округа, поясняется в прогнозе.На остальных участках наблюдений, по данным ГУМЧС, гидрологическая ситуация спокойная. Колебания уровней в створах гидрологических постов на реках Миасс, Исеть составит от -25 до +15 см.Фактические уровни воды по большинству гидропостов, на основных реках Курганской области, будут находиться в пределах средних многолетних значений, добавляется в сообщении.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

https://ria.ru/20240418/orska-1940705964.html

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240414/navodnenie-1940016936.html

тобол (река)

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тобол (река), курган, россия, наводнения в россии — 2024, общество