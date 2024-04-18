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Чибис попросил Путина о поддержке на выборах мурманского губернатора

Чибис попросил Путина о поддержке на выборах мурманского губернатора - РИА Новости, 18.04.2024

Чибис попросил Путина о поддержке на выборах мурманского губернатора

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе видеосвязи попросил президента РФ Владимира Путина поддержать его на предстоящих выборах губернатора региона. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:52

2024-04-18T17:52

2024-04-18T18:01

политика

андрей чибис

владимир путин

мурманская область

россия

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе видеосвязи попросил президента РФ Владимира Путина поддержать его на предстоящих выборах губернатора региона."Те задачи, которые стоят сегодня перед Мурманской областью, масштабные. В сентябре состоятся выборы губернатора Мурманской области. При вашей поддержке и поддержке северян готов продолжать служить Мурманской области, выполнять поставленные задачи", - сказал Чибис.

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"Как чувствуете себя": Путин поинтересовался здоровьем мурманского губернатора Чибиса "Андрей Владимирович, добрый день. Как чувствуете себя". Путин общается по видеосвязи с мурманским губернатором Чибисом, на которого недавно было совершено покушение. 2024-04-18T17:52 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, андрей чибис, владимир путин, мурманская область, россия, видео