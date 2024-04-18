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Чибис попросил Путина о поддержке на выборах мурманского губернатора
Чибис попросил Путина о поддержке на выборах мурманского губернатора - РИА Новости, 18.04.2024
Чибис попросил Путина о поддержке на выборах мурманского губернатора
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе видеосвязи попросил президента РФ Владимира Путина поддержать его на предстоящих выборах губернатора региона. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:52
2024-04-18T17:52
2024-04-18T18:01
политика
андрей чибис
владимир путин
мурманская область
россия
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе видеосвязи попросил президента РФ Владимира Путина поддержать его на предстоящих выборах губернатора региона."Те задачи, которые стоят сегодня перед Мурманской областью, масштабные. В сентябре состоятся выборы губернатора Мурманской области. При вашей поддержке и поддержке северян готов продолжать служить Мурманской области, выполнять поставленные задачи", - сказал Чибис.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Как чувствуете себя": Путин поинтересовался здоровьем мурманского губернатора Чибиса
"Андрей Владимирович, добрый день. Как чувствуете себя". Путин общается по видеосвязи с мурманским губернатором Чибисом, на которого недавно было совершено покушение.
2024-04-18T17:52
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РИА Новости
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политика, андрей чибис, владимир путин, мурманская область, россия, видео
Политика, Андрей Чибис, Владимир Путин, Мурманская область, Россия
Чибис попросил Путина о поддержке на выборах мурманского губернатора
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе видеосвязи попросил президента РФ Владимира Путина поддержать его на предстоящих выборах губернатора региона.
2024-04-18T17:52
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PT0M49S
Чибис попросил Путина о поддержке на выборах мурманского губернатора
Мурманский губернатор Чибис попросил Путина о поддержке на предстоящих выборах
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе видеосвязи попросил президента РФ Владимира Путина поддержать его на предстоящих выборах губернатора региона.
"Те задачи, которые стоят сегодня перед Мурманской областью, масштабные. В сентябре состоятся выборы губернатора Мурманской области. При вашей поддержке и поддержке северян готов продолжать служить Мурманской области, выполнять поставленные задачи", - сказал Чибис.