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"Американцы требуют": в США сделали неожиданное заявление об Украине
"Американцы требуют": в США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 18.04.2024
"Американцы требуют": в США сделали неожиданное заявление об Украине
Американский народ выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, написала в социальной сети X член конгресса Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:37
2024-04-18T09:37
2024-04-18T11:02
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Американский народ выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, написала в социальной сети X член конгресса Марджори Тейлор Грин."Американцы требуют заключения мира между Россией и Украиной", — отметила она.Грин также призвала перестать финансировать Украину для прекращения гибели солдат в этом конфликте. Кроме того, она добавила, что правительству США необходимо сосредоточиться на защите границ в собственной стране.В марте президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что страна готова к серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе реальной ситуации на местах. При этом президент подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать в переговоры только из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и не позволит использовать мирный процесс для накопления военных ресурсов.
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в мире, украина, россия, сша, марджори тейлор грин, владимир путин, дмитрий киселев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Марджори Тейлор Грин, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Вооруженные силы Украины
"Американцы требуют": в США сделали неожиданное заявление об Украине
Конгрессвумен Грин: американцы требуют заключения мира между Россией и Украиной