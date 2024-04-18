https://ria.ru/20240418/gospodderzhka-1940848762.html

Новую меру господдержки вводят в Липецкой области для предпринимателей

Новую меру господдержки вводят в Липецкой области для предпринимателей - РИА Новости, 18.04.2024

Новую меру господдержки вводят в Липецкой области для предпринимателей

Новая мера государственной поддержки для предприятий легкой промышленности из числа малого и среднего предпринимательства в скором времени начнет действовать в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:35

2024-04-18T16:35

2024-04-18T16:35

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

господдержка

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ЛИПЕЦК, 18 апр — РИА Новости. Новая мера государственной поддержки для предприятий легкой промышленности из числа малого и среднего предпринимательства в скором времени начнет действовать в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что новая мера финансовой господдержки предпринимателей предполагает выделение им гранта в размере одного миллиона рублей на развитие своего производства. Как отметил Артамонов, в настоящее время в Липецкой области действует немало вариантов господдержки производителей в сфере легкой промышленности. Так, например, для начинающих швей и портных доступны грант "Легкий старт" в размере до 600 тысяч рублей и субсидия на покупку франшизы до одного миллиона рублей. Опытные бизнесмены могут воспользоваться грантом для социального бизнеса в размере до 500 тысяч рублей, а также получить субсидию до 500 тысяч рублей для развития торговли в интернете. Кроме этого, власти региона в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства разработали линейку льготных займов и поручительств. "Легкая промышленность – востребованное направление среди предпринимателей. Но эта ниша с большой конкуренцией. Поэтому тем, кто берется за это дело, требуется дополнительная помощь. Ответственных и настроенных на серьезный лад бизнесменов мы готовы поддерживать", – отметил Артамонов. По словам главы региона, количество малых и средних предприятий легкой промышленности в Липецкой области растет. За два года их число увеличилось на 14,5% и составляет более 430 компаний. Вместе с этим растет потребность в рабочих руках. Заявленная работодателями потребность в швеях, закройщиках, портных, кружевницах составляет более 1,1 тысячи человек. Как сообщил Артамонов, для решения проблемных задач в сфере легкой промышленности в ближайшее время будет создана рабочая группа, сформирован кластер креативных индустрий, а также кластер предприятий легкой промышленности.

https://ria.ru/20240416/proekt-1940413870.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, господдержка