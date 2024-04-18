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На Украине вынесли заочные приговоры трем депутатам Госдумы

На Украине вынесли заочные приговоры трем депутатам Госдумы - РИА Новости, 18.04.2024

На Украине вынесли заочные приговоры трем депутатам Госдумы

Управление Службы безопасности Украины (СБУ) по Тернопольской области сообщило в четверг, что суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы трех депутатов... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:16

2024-04-18T18:16

2024-04-18T18:18

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Управление Службы безопасности Украины (СБУ) по Тернопольской области сообщило в четверг, что суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы трех депутатов Госдумы, в том числе чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, за поддержку решения о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. "В Тернополе к 15 годам тюрьмы приговорены три депутата Госдумы РФ, голосовавшие за признание ДНР и ЛНР. На основании собранных улик суд признал российских депутатов виновными по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - говорится в сообщении в социальной сети. По данным управления, речь идет об Анатолии Карпове, Викторе Казакове и Георгии Карлове. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

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Кирилл Волков

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