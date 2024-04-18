https://ria.ru/20240418/gosduma-1940774827.html
В Госдуме предложили обязать операторов сообщать об изъятии номеров
В Госдуме предложили обязать операторов сообщать об изъятии номеров - РИА Новости, 18.04.2024
В Госдуме предложили обязать операторов сообщать об изъятии номеров
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Минцифры с предложением обязать мобильных операторов заранее сообщать абонентам об изъятии телефонных номеров. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:00
2024-04-18T13:00
2024-04-18T13:46
общество
технологии
борис чернышов (депутат)
максут шадаев
госдума рф
почта россии
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Минцифры с предложением обязать мобильных операторов заранее сообщать абонентам об изъятии телефонных номеров. Чернышов отметил, что с 1 сентября 2024 года в силу вступит постановление правительства "Об утверждении правил оказания услуг телефонной связи", согласно которому операторы смогут прекращать обслуживание в одностороннем порядке абонентов, которые не выходили в сеть 90 и более дней. "При этом в постановлении не предусмотрено обязательство оператора уведомлять такого абонента о предстоящем разрыве договора через альтернативные способы связи, например, "Почту России" или иные номера телефона, связанные с абонентом", — сказано в обращении депутата к главе Минцифры Максуту Шадаеву. Чернышов подчеркнул, что согласно закону "О связи", договоры с неактивными абонентами, которые не выходили в сеть более шести месяцев, могут быть расторгнуты в одностороннем порядке без уведомления абонента. А номер может вернуться в торговый оборот и попасть к злоумышленнику. Депутат добавил, что на черном рынке продается немало баз данных россиян, поэтому преступник может выяснить имя предыдущего владельца и получить доступ, например, к его банковским аккаунтам, аккаунтам в соцсетях, к государственным сервисам, в частности, "Госуслугам". Депутат отмечает, что к нему ранее обратились граждане, которые столкнулись с подобной проблемой. "Прошу Вас рассмотреть возможность внесения поправок в указанное постановление правительства и обязать операторов связи информировать клиентов о предстоящем расторжении договора и возможной передачи их номера другому пользователю", - отмечается в обращении. При этом Чернышов отметил, что операторы связи обязаны использовать разные способы связи с абонентом: почту, приложение оператора и иные номера, связанные с абонентом, а также запрашивать у самих абонентов данные для такой альтернативной связи на случай блокировки номера. -0-
https://ria.ru/20231008/moshenniki-1901089230.html
https://ria.ru/20240126/svyaz-1923735443.html
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общество, технологии, борис чернышов (депутат), максут шадаев, госдума рф, почта россии
Общество, Технологии, Борис Чернышов (депутат), Максут Шадаев, Госдума РФ, Почта России
В Госдуме предложили обязать операторов сообщать об изъятии номеров
В Госдуме предложили обязать операторов заранее сообщать об изъятии номеров
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Минцифры с предложением обязать мобильных операторов заранее сообщать абонентам об изъятии телефонных номеров.
Чернышов отметил, что с 1 сентября 2024 года в силу вступит постановление правительства "Об утверждении правил оказания услуг телефонной связи", согласно которому операторы смогут прекращать обслуживание в одностороннем порядке абонентов, которые не выходили в сеть 90 и более дней.
"При этом в постановлении не предусмотрено обязательство оператора уведомлять такого абонента о предстоящем разрыве договора через альтернативные способы связи, например, "Почту России" или иные номера телефона, связанные с абонентом", — сказано в обращении депутата к главе Минцифры Максуту Шадаеву.
Чернышов подчеркнул, что согласно закону "О связи", договоры с неактивными абонентами, которые не выходили в сеть более шести месяцев, могут быть расторгнуты в одностороннем порядке без уведомления абонента. А номер может вернуться в торговый оборот и попасть к злоумышленнику.
Депутат добавил, что на черном рынке продается немало баз данных россиян, поэтому преступник может выяснить имя предыдущего владельца и получить доступ, например, к его банковским аккаунтам, аккаунтам в соцсетях, к государственным сервисам, в частности, "Госуслугам".
Депутат отмечает, что к нему ранее обратились граждане, которые столкнулись с подобной проблемой.
"Прошу Вас рассмотреть возможность внесения поправок в указанное постановление правительства и обязать операторов связи информировать клиентов о предстоящем расторжении договора и возможной передачи их номера другому пользователю", - отмечается в обращении.
При этом Чернышов отметил, что операторы связи обязаны использовать разные способы связи с абонентом: почту, приложение оператора и иные номера, связанные с абонентом, а также запрашивать у самих абонентов данные для такой альтернативной связи на случай блокировки номера. -0-