https://ria.ru/20240418/gorlovka-1940814994.html

Число пострадавших при обстреле центра Горловки увеличилось до девяти

Число пострадавших при обстреле центра Горловки увеличилось до девяти - РИА Новости, 18.04.2024

Число пострадавших при обстреле центра Горловки увеличилось до девяти

Число раненных при обстреле центра Горловки украинскими войсками возросло до девяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:54

2024-04-18T14:54

2024-04-18T14:54

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Число раненных при обстреле центра Горловки украинскими войсками возросло до девяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Уточненные данные по пострадавшим. Девять мирных горловчан получили ранения вследствие обстрела центра города со стороны украинских террористов", - говорится в сообщении мэра. Ранее Приходько сообщал, что при обстреле центра города пострадали восемь человек. Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские войска целенаправленно обстреляли больницу и станции переливания крови в центре Горловки, по предварительным данным, противник применил по городу РСЗО HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240418/grin-1940720155.html

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донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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