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Число пострадавших при обстреле центра Горловки увеличилось до девяти - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/gorlovka-1940814994.html
Число пострадавших при обстреле центра Горловки увеличилось до девяти
Число пострадавших при обстреле центра Горловки увеличилось до девяти - РИА Новости, 18.04.2024
Число пострадавших при обстреле центра Горловки увеличилось до девяти
Число раненных при обстреле центра Горловки украинскими войсками возросло до девяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:54
2024-04-18T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Число раненных при обстреле центра Горловки украинскими войсками возросло до девяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Уточненные данные по пострадавшим. Девять мирных горловчан получили ранения вследствие обстрела центра города со стороны украинских террористов", - говорится в сообщении мэра. Ранее Приходько сообщал, что при обстреле центра города пострадали восемь человек. Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские войска целенаправленно обстреляли больницу и станции переливания крови в центре Горловки, по предварительным данным, противник применил по городу РСЗО HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Денис Пушилин
Число пострадавших при обстреле центра Горловки увеличилось до девяти

Число пострадавших при обстреле центра Горловки со стороны ВСУ достигло девяти

© Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела больницы в Горловке со стороны ВСУ. 18 апреля 2024
Последствия обстрела больницы в Горловке со стороны ВСУ. 18 апреля 2024
© Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела больницы в Горловке со стороны ВСУ. 18 апреля 2024
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Число раненных при обстреле центра Горловки украинскими войсками возросло до девяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Уточненные данные по пострадавшим. Девять мирных горловчан получили ранения вследствие обстрела центра города со стороны украинских террористов", - говорится в сообщении мэра.
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Ранее Приходько сообщал, что при обстреле центра города пострадали восемь человек.
Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские войска целенаправленно обстреляли больницу и станции переливания крови в центре Горловки, по предварительным данным, противник применил по городу РСЗО HIMARS.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоДенис Пушилин
 
 
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