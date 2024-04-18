https://ria.ru/20240418/gorlovka-1940799083.html

ВСУ обстреляли больницу и станции переливания крови в Горловке

ВСУ обстреляли больницу и станции переливания крови в Горловке - РИА Новости, 18.04.2024

ВСУ обстреляли больницу и станции переливания крови в Горловке

Украинские войска целенаправленно обстреляли больницу и станцию переливания крови в центре Горловки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:08

2024-04-18T14:08

2024-04-18T18:01

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ДОНЕЦК, 18 апр — РИА Новости. Украинские войска целенаправленно обстреляли больницу и станцию переливания крови в центре Горловки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Ранены восемь мирных жителей, в том числе ребенок (ранения легкой степени тяжести)", — говорится в сообщении.По предварительным данным, ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS.Кроме того, мирный житель получил ранение при взрыве в Киевском районе Донецка."Таким образом, общее количество раненых гражданских лиц на данный момент составило девять человек. Всего совершено 12 обстрелов, выпущено 33 боеприпаса. Применялись реактивная артиллерия (HIMARS), ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", — отметил Пушилин.Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.Позднее мэр города Иван Приходько сообщил, что при обстреле получили ранения десять человек.

https://ria.ru/20240418/obstrel-1940798730.html

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Центр Горловки после удара ВСУ Кадры РИА Новости из Горловки, по центру которой утром ударили ВСУ. По последним данным, ранены 10 человек. 2024-04-18T14:08 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, вооруженные силы украины, происшествия, украина