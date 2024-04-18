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ВСУ обстреляли больницу и станции переливания крови в Горловке - РИА Новости, 18.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 18.04.2024 (обновлено: 18:01 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/gorlovka-1940799083.html
ВСУ обстреляли больницу и станции переливания крови в Горловке
ВСУ обстреляли больницу и станции переливания крови в Горловке - РИА Новости, 18.04.2024
ВСУ обстреляли больницу и станции переливания крови в Горловке
Украинские войска целенаправленно обстреляли больницу и станцию переливания крови в центре Горловки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:08
2024-04-18T18:01
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
украина
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ДОНЕЦК, 18 апр — РИА Новости. Украинские войска целенаправленно обстреляли больницу и станцию переливания крови в центре Горловки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Ранены восемь мирных жителей, в том числе ребенок (ранения легкой степени тяжести)", — говорится в сообщении.По предварительным данным, ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS.Кроме того, мирный житель получил ранение при взрыве в Киевском районе Донецка."Таким образом, общее количество раненых гражданских лиц на данный момент составило девять человек. Всего совершено 12 обстрелов, выпущено 33 боеприпаса. Применялись реактивная артиллерия (HIMARS), ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", — отметил Пушилин.Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.Позднее мэр города Иван Приходько сообщил, что при обстреле получили ранения десять человек.
https://ria.ru/20240418/obstrel-1940798730.html
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Центр Горловки после удара ВСУ
Кадры РИА Новости из Горловки, по центру которой утром ударили ВСУ. По последним данным, ранены 10 человек.
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горловка, вооруженные силы украины, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина
ВСУ обстреляли больницу и станции переливания крови в Горловке

ВСУ целенаправленно обстреляли больницу и станции переливания крови в Горловке

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ДОНЕЦК, 18 апр — РИА Новости. Украинские войска целенаправленно обстреляли больницу и станцию переливания крови в центре Горловки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Ранены восемь мирных жителей, в том числе ребенок (ранения легкой степени тяжести)", — говорится в сообщении.
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При обстреле Горловки повреждено здание учебного заведения
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По предварительным данным, ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS.
Кроме того, мирный житель получил ранение при взрыве в Киевском районе Донецка.
"Таким образом, общее количество раненых гражданских лиц на данный момент составило девять человек. Всего совершено 12 обстрелов, выпущено 33 боеприпаса. Применялись реактивная артиллерия (HIMARS), ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", — отметил Пушилин.
Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Позднее мэр города Иван Приходько сообщил, что при обстреле получили ранения десять человек.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе там проживали более 250 тысяч человек.

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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныПроисшествияУкраина
 
 
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