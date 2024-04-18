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Два глэмпинга создано в Башкортостане благодаря поддержке государства
Два глэмпинга создано в Башкортостане благодаря поддержке государства - РИА Новости, 18.04.2024
Два глэмпинга создано в Башкортостане благодаря поддержке государства
В Башкортостане созданы два современных модульных дома в лесном фонде, а два - находятся на стадии завершения по национальному проекту "Туризм и индустрия... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:35
2024-04-18T14:35
2024-04-18T14:35
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Башкортостане созданы два современных модульных дома в лесном фонде, а два - находятся на стадии завершения по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает пресс-служба правительства республики. Владелец глэмпингов, индивидуальный предприниматель Лидар Ахтямов вложил в "Глэмпинг "Экстрим" более 6 миллионов рублей, такую же сумму выдели из федерального и регионального бюджета для реализации инвестиционного проекта. "Модульные некапитальные дома были построены в короткий срок, размещать гостей в них сможем круглогодично, что позволит быстрее окупить затраты", - сказал Ахтямов, его слова приводит пресс-служба. Он уверен, что модульные дома будут востребованы, как и активные формы отдыха. "Реализация национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" дает дополнительный толчок развитию туристической инфраструктуры в регионе. На выделенные в 2023 году 933 миллиона рублей государственной поддержки реализуются 78 проектов в 32 районах республики, номерной фонд планируется увеличить на 740 единиц", – прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов. Данная форма господдержки востребована как у начинающих предпринимателей, так и у действующих собственников загородных мест размещения. В 2023 году в республике введено в эксплуатацию 37 номеров в 35 модульных некапитальных средствах размещения, а в 2024 году планируется ввести еще 557 номеров в 476 модульных некапитальных средствах размещения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, глэмпинг, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости, бизнес, нацпроекты
Твой бизнес, Республика Башкортостан, глэмпинг, Поддержка бизнеса , Твой бизнес – новости, Бизнес, Нацпроекты
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Башкортостане созданы два современных модульных дома в лесном фонде, а два - находятся на стадии завершения по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает пресс-служба правительства республики.
Владелец глэмпингов, индивидуальный предприниматель Лидар Ахтямов вложил в "Глэмпинг "Экстрим" более 6 миллионов рублей, такую же сумму выдели из федерального и регионального бюджета для реализации инвестиционного проекта.
«
"Модульные некапитальные дома были построены в короткий срок, размещать гостей в них сможем круглогодично, что позволит быстрее окупить затраты", - сказал Ахтямов, его слова приводит пресс-служба.
Он уверен, что модульные дома будут востребованы, как и активные формы отдыха.
"Реализация национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" дает дополнительный толчок развитию туристической инфраструктуры в регионе. На выделенные в 2023 году 933 миллиона рублей государственной поддержки реализуются 78 проектов в 32 районах республики, номерной фонд планируется увеличить на 740 единиц", – прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан
Рустем Афзалов.
Данная форма господдержки востребована как у начинающих предпринимателей, так и у действующих собственников загородных мест размещения. В 2023 году в республике введено в эксплуатацию 37 номеров в 35 модульных некапитальных средствах размещения, а в 2024 году планируется ввести еще 557 номеров в 476 модульных некапитальных средствах размещения.