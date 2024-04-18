https://ria.ru/20240418/glemping-1940806868.html

Два глэмпинга создано в Башкортостане благодаря поддержке государства

Два глэмпинга создано в Башкортостане благодаря поддержке государства - РИА Новости, 18.04.2024

Два глэмпинга создано в Башкортостане благодаря поддержке государства

В Башкортостане созданы два современных модульных дома в лесном фонде, а два - находятся на стадии завершения по национальному проекту "Туризм и индустрия... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:35

2024-04-18T14:35

2024-04-18T14:35

твой бизнес

республика башкортостан

глэмпинг

поддержка бизнеса

твой бизнес – новости

бизнес

нацпроекты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940805177_0:411:1600:1311_1920x0_80_0_0_acbee67d4178abd1ffea7c1c8420888f.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Башкортостане созданы два современных модульных дома в лесном фонде, а два - находятся на стадии завершения по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает пресс-служба правительства республики. Владелец глэмпингов, индивидуальный предприниматель Лидар Ахтямов вложил в "Глэмпинг "Экстрим" более 6 миллионов рублей, такую же сумму выдели из федерального и регионального бюджета для реализации инвестиционного проекта. "Модульные некапитальные дома были построены в короткий срок, размещать гостей в них сможем круглогодично, что позволит быстрее окупить затраты", - сказал Ахтямов, его слова приводит пресс-служба. Он уверен, что модульные дома будут востребованы, как и активные формы отдыха. "Реализация национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" дает дополнительный толчок развитию туристической инфраструктуры в регионе. На выделенные в 2023 году 933 миллиона рублей государственной поддержки реализуются 78 проектов в 32 районах республики, номерной фонд планируется увеличить на 740 единиц", – прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов. Данная форма господдержки востребована как у начинающих предпринимателей, так и у действующих собственников загородных мест размещения. В 2023 году в республике введено в эксплуатацию 37 номеров в 35 модульных некапитальных средствах размещения, а в 2024 году планируется ввести еще 557 номеров в 476 модульных некапитальных средствах размещения.

https://realty.ria.ru/20231225/roskachestvo-1917852033.html

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика башкортостан, глэмпинг, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости, бизнес, нацпроекты