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Два глэмпинга создано в Башкортостане благодаря поддержке государства - РИА Новости, 18.04.2024
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14:35 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/glemping-1940806868.html
Два глэмпинга создано в Башкортостане благодаря поддержке государства
Два глэмпинга создано в Башкортостане благодаря поддержке государства - РИА Новости, 18.04.2024
Два глэмпинга создано в Башкортостане благодаря поддержке государства
В Башкортостане созданы два современных модульных дома в лесном фонде, а два - находятся на стадии завершения по национальному проекту "Туризм и индустрия... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:35
2024-04-18T14:35
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Башкортостане созданы два современных модульных дома в лесном фонде, а два - находятся на стадии завершения по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает пресс-служба правительства республики. Владелец глэмпингов, индивидуальный предприниматель Лидар Ахтямов вложил в "Глэмпинг "Экстрим" более 6 миллионов рублей, такую же сумму выдели из федерального и регионального бюджета для реализации инвестиционного проекта. "Модульные некапитальные дома были построены в короткий срок, размещать гостей в них сможем круглогодично, что позволит быстрее окупить затраты", - сказал Ахтямов, его слова приводит пресс-служба. Он уверен, что модульные дома будут востребованы, как и активные формы отдыха. "Реализация национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" дает дополнительный толчок развитию туристической инфраструктуры в регионе. На выделенные в 2023 году 933 миллиона рублей государственной поддержки реализуются 78 проектов в 32 районах республики, номерной фонд планируется увеличить на 740 единиц", – прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов. Данная форма господдержки востребована как у начинающих предпринимателей, так и у действующих собственников загородных мест размещения. В 2023 году в республике введено в эксплуатацию 37 номеров в 35 модульных некапитальных средствах размещения, а в 2024 году планируется ввести еще 557 номеров в 476 модульных некапитальных средствах размещения.
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республика башкортостан, глэмпинг, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости, бизнес, нацпроекты
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Два глэмпинга создано в Башкортостане благодаря поддержке государства

CC BY 4.0 / Правительство республики Башкортостан (cropped) / Два глэмпинга создано в Башкортостане благодаря поддержке государства
Два глэмпинга создано в Башкортостане благодаря поддержке государства - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
CC BY 4.0 / Правительство республики Башкортостан (cropped) /
Два глэмпинга создано в Башкортостане благодаря поддержке государства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Башкортостане созданы два современных модульных дома в лесном фонде, а два - находятся на стадии завершения по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает пресс-служба правительства республики.
Владелец глэмпингов, индивидуальный предприниматель Лидар Ахтямов вложил в "Глэмпинг "Экстрим" более 6 миллионов рублей, такую же сумму выдели из федерального и регионального бюджета для реализации инвестиционного проекта.
«
"Модульные некапитальные дома были построены в короткий срок, размещать гостей в них сможем круглогодично, что позволит быстрее окупить затраты", - сказал Ахтямов, его слова приводит пресс-служба.
Он уверен, что модульные дома будут востребованы, как и активные формы отдыха.
"Реализация национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" дает дополнительный толчок развитию туристической инфраструктуры в регионе. На выделенные в 2023 году 933 миллиона рублей государственной поддержки реализуются 78 проектов в 32 районах республики, номерной фонд планируется увеличить на 740 единиц", – прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.
Данная форма господдержки востребована как у начинающих предпринимателей, так и у действующих собственников загородных мест размещения. В 2023 году в республике введено в эксплуатацию 37 номеров в 35 модульных некапитальных средствах размещения, а в 2024 году планируется ввести еще 557 номеров в 476 модульных некапитальных средствах размещения.
Кемпинг - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Роскачество займется разработкой стандартов кемпингов и глэмпингов
25 декабря 2023, 09:33
 
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