https://ria.ru/20240418/gladkov-1940924458.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.04.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T23:26
2024-04-18T23:26
2024-04-18T23:26
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Оповещение о ракетной опасности было опубликовано в 22.59 мск. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности