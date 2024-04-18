https://ria.ru/20240418/gladkov-1940924458.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.04.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T23:26

2024-04-18T23:26

2024-04-18T23:26

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Оповещение о ракетной опасности было опубликовано в 22.59 мск. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html

белгород

белгородский район

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Наталья Макарова

происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков