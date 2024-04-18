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В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:26 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/gladkov-1940924458.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.04.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T23:26
2024-04-18T23:26
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Оповещение о ракетной опасности было опубликовано в 22.59 мск. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html
белгород
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде отменили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Оповещение о ракетной опасности было опубликовано в 22.59 мск.
"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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