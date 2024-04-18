https://ria.ru/20240418/gladkov-1940698219.html

В Белгородской области уничтожили 21 воздушную цель

В Белгородской области уничтожили 21 воздушную цель - РИА Новости, 18.04.2024

В Белгородской области уничтожили 21 воздушную цель

Система ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом, пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T03:55

2024-04-18T03:55

2024-04-18T04:32

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Система ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом, пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбита 21 воздушная цель на подлете к городу. По предварительной информации, один человек пострадал", — написал он.В поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля и разрушена одна из стен. Пострадала женщина, ее госпитализировали с осколочным ранением левой стопы.Информация о последствиях воздушной атаки уточняется, добавил Гладков.Украинские войска регулярно атакуют Белгородскую область. Так, накануне российские военные пресекли очередную такую попытку, система ПВО сбила 14 ракет РСЗО Vampire.На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240205/orden-1925500074.html

белгородская область

белгород

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