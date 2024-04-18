Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области уничтожили 21 воздушную цель - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:55 18.04.2024 (обновлено: 04:32 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/gladkov-1940698219.html
В Белгородской области уничтожили 21 воздушную цель
В Белгородской области уничтожили 21 воздушную цель - РИА Новости, 18.04.2024
В Белгородской области уничтожили 21 воздушную цель
Система ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом, пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T03:55
2024-04-18T04:32
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576341067_0:140:2200:1378_1920x0_80_0_0_c72bf75a1f9cc6d9b5305f9cc3454e3a.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Система ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом, пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбита 21 воздушная цель на подлете к городу. По предварительной информации, один человек пострадал", — написал он.В поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля и разрушена одна из стен. Пострадала женщина, ее госпитализировали с осколочным ранением левой стопы.Информация о последствиях воздушной атаки уточняется, добавил Гладков.Украинские войска регулярно атакуют Белгородскую область. Так, накануне российские военные пресекли очередную такую попытку, система ПВО сбила 14 ракет РСЗО Vampire.На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240205/orden-1925500074.html
белгородская область
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576341067_189:0:2026:1378_1920x0_80_0_0_8c6f19cad964bff26e221a7b6324a07c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области уничтожили 21 воздушную цель

Губернатор Гладков: ПВО сбила над Белгородской областью 21 воздушную цель

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Система ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом, пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбита 21 воздушная цель на подлете к городу. По предварительной информации, один человек пострадал", — написал он.
В поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля и разрушена одна из стен. Пострадала женщина, ее госпитализировали с осколочным ранением левой стопы.
Информация о последствиях воздушной атаки уточняется, добавил Гладков.
Украинские войска регулярно атакуют Белгородскую область. Так, накануне российские военные пресекли очередную такую попытку, система ПВО сбила 14 ракет РСЗО Vampire.
На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы с Украиной — 350 километров.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле, посвященное укреплению роли педагога и наставника - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Путин посмертно наградил офицера СК, погибшего при обстреле Белгорода
5 февраля, 15:17
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала