https://ria.ru/20240418/gipovitaminoz-1940695720.html

Эндокринолог объяснила, как избежать гиповитаминоза

Эндокринолог объяснила, как избежать гиповитаминоза - РИА Новости, 18.04.2024

Эндокринолог объяснила, как избежать гиповитаминоза

Рацион человека должен быть максимально разнообразным, чтобы избежать гиповитаминоза и получать все нужные витамины, макро- и микроэлементы - для этого будет... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T02:52

2024-04-18T02:52

2024-04-18T04:28

невролог

общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рацион человека должен быть максимально разнообразным, чтобы избежать гиповитаминоза и получать все нужные витамины, макро- и микроэлементы - для этого будет полезно включить в питание молочные, зерновые продукты, крупы, мясо, рыбу, а также овощи и фрукты, рассказала РИА Новости эндокринолог Амина Кущетерова. "Необходимо расширять рацион, в котором должны быть следующие группы продуктов: молочные продукты, крупы и зерновые, мясо, рыба, овощи и фрукты. Чтобы получить максимальное количество витаминов, макро- и микроэлементов из пищи, необходимо придерживаться разнообразного и рационального питания", - сказала врач "Клиники Фомина". По ее словам, сегодня авитаминозы - состояние при отсутствии поступления витаминов - практически не встречаются, но гиповитаминозы - их недостаточное поступление - встречаются часто. Помимо витаминов организму необходимы структурные элементы - кальций, макроэлементы - фосфор, калий, натрий, магний, железо, цинк, микроэлементы - хром, селен, йод и другие. "Кальций содержится в молочных продуктах и лучше всего усваивается из молока, сыра и йогурта. Другими источниками являются некоторые зеленые овощи (брокколи), орехи. Для того, чтобы проверить, достаточно ли вы употребляете кальция, возможно рассчитать его в специальном калькуляторе", - уточнила эксперт. По данным Кущетеровой, среди пищевых источников макро- и микроэлементов выделяют фосфор, который содержится в молоке, мясе, домашней птице, рыбе и яйцах, в злаковых и бобовых, фруктах и фруктовых соках, магний - в продуктах растительного и животного происхождения. Наиболее богаты им орехи, семена, водоросли, бобовые. Железо в большом количестве содержится в печени, почках, сердце, говяжьем языке, гречке, чечевице, фасоли, горохе и других продуктах. Наибольшее количество йода содержится в рыбе и морепродуктах. Хорошим источником йода также является йодированная соль.

https://ria.ru/20240111/eksport-1920782848.html

https://ria.ru/20240410/immunitet-1938971184.html

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невролог, общество