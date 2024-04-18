https://ria.ru/20240418/gaz-1940729579.html

В Оренбуржье восстановили газоснабжение для более 50 процентов потребителей

В Оренбуржье восстановили газоснабжение для более 50 процентов потребителей - РИА Новости, 18.04.2024

В Оренбуржье восстановили газоснабжение для более 50 процентов потребителей

В Оренбургской области восстановлено газоснабжение 14 317 абонентов - это более половины потребителей, ранее в целях безопасности отключенных из-за паводка в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:19

2024-04-18T10:19

2024-04-18T10:32

жкх

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

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УФА, 18 апр - РИА Новости. В Оренбургской области восстановлено газоснабжение 14 317 абонентов - это более половины потребителей, ранее в целях безопасности отключенных из-за паводка в регионе, сообщает правительство Оренбургской области в своём Telegram-канале."В Оренбургской области восстановлено газоснабжение 14 317 абонентов - это более 50% потребителей, отключенных в целях безопасности из-за паводка", - говорится в сообщении.

оренбургская область

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жкх, оренбургская область, прорыв дамбы в орске