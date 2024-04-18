https://ria.ru/20240418/ft-1940713841.html

СМИ: Киев вымогает миллионы у крупного западного инвестора

СМИ: Киев вымогает миллионы у крупного западного инвестора - РИА Новости, 18.04.2024

СМИ: Киев вымогает миллионы у крупного западного инвестора

Англо-немецкий бизнесмен, один из крупнейших инвесторов на Украине, Арнульф Дамерау заявил, что коррумпированные чиновники, в том числе в администрации... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T09:01

2024-04-18T09:01

2024-04-18T10:23

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Англо-немецкий бизнесмен, один из крупнейших инвесторов на Украине, Арнульф Дамерау заявил, что коррумпированные чиновники, в том числе в администрации Владимира Зеленского, вымогают у него десятки миллионов евро за прекращение судебных преследований его бизнеса, сообщает издание Financial Times. Как пишет издание, "один из крупнейших частных западных инвесторов на Украине заявил, что коррумпированные чиновники в службах безопасности страны и администрации" Зеленского "пытаются вымогать у него десятки миллионов евро". Дамерау является совладельцем крупного онлайн-казино "Космолот", десятого по величине налогоплательщика Украины. В результате проверки бюро экономической безопасности Украины, обвинило компанию в нарушении законодательства об азартных играх и уклонении от уплаты налогов на сумму 560 миллионов евро. Дамерау утверждает, что все претензии к компании сфабрикованы. По словам предпринимателя, украинец встретился с ним в Вене в декабре и сказал, что судебные иски против "Космолота" будут сняты, если Дамерау будет готов передать контроль над половиной компании офшорному трасту. Потерпевший заявил, что поделился фотографиями и подробностями встречи, а также именами причастных к ней лиц со службами безопасности в Европе и Вашингтоне. "Это страна, которая стремится стать частью НАТО и Европейского Союза, но то, что происходит там сейчас со стороны небольшого меньшинства, вызывает у меня дежавю самых мрачных времен (бывшего президента Виктора - ред.) Януковича", - заявил бизнесмен в интервью Financial Times.

https://ria.ru/20240418/patriot-1940691582.html

https://ria.ru/20240410/ukraina-1938979440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, вена, европа, владимир зеленский, нато