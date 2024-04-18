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СМИ: Киев вымогает миллионы у крупного западного инвестора - РИА Новости, 18.04.2024
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09:01 18.04.2024 (обновлено: 10:23 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/ft-1940713841.html
СМИ: Киев вымогает миллионы у крупного западного инвестора
СМИ: Киев вымогает миллионы у крупного западного инвестора - РИА Новости, 18.04.2024
СМИ: Киев вымогает миллионы у крупного западного инвестора
Англо-немецкий бизнесмен, один из крупнейших инвесторов на Украине, Арнульф Дамерау заявил, что коррумпированные чиновники, в том числе в администрации... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:01
2024-04-18T10:23
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Англо-немецкий бизнесмен, один из крупнейших инвесторов на Украине, Арнульф Дамерау заявил, что коррумпированные чиновники, в том числе в администрации Владимира Зеленского, вымогают у него десятки миллионов евро за прекращение судебных преследований его бизнеса, сообщает издание Financial Times. Как пишет издание, "один из крупнейших частных западных инвесторов на Украине заявил, что коррумпированные чиновники в службах безопасности страны и администрации" Зеленского "пытаются вымогать у него десятки миллионов евро". Дамерау является совладельцем крупного онлайн-казино "Космолот", десятого по величине налогоплательщика Украины. В результате проверки бюро экономической безопасности Украины, обвинило компанию в нарушении законодательства об азартных играх и уклонении от уплаты налогов на сумму 560 миллионов евро. Дамерау утверждает, что все претензии к компании сфабрикованы. По словам предпринимателя, украинец встретился с ним в Вене в декабре и сказал, что судебные иски против "Космолота" будут сняты, если Дамерау будет готов передать контроль над половиной компании офшорному трасту. Потерпевший заявил, что поделился фотографиями и подробностями встречи, а также именами причастных к ней лиц со службами безопасности в Европе и Вашингтоне. "Это страна, которая стремится стать частью НАТО и Европейского Союза, но то, что происходит там сейчас со стороны небольшого меньшинства, вызывает у меня дежавю самых мрачных времен (бывшего президента Виктора - ред.) Януковича", - заявил бизнесмен в интервью Financial Times.
https://ria.ru/20240418/patriot-1940691582.html
https://ria.ru/20240410/ukraina-1938979440.html
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в мире, украина, вена, европа, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Вена, Европа, Владимир Зеленский, НАТО
СМИ: Киев вымогает миллионы у крупного западного инвестора

FT: украинские чиновники вымогают миллионы евро у крупного западного инвестора

© https://arnulfdamerau.com/aboutАрнульф Дамерау
Арнульф Дамерау
© https://arnulfdamerau.com/about
Арнульф Дамерау . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Англо-немецкий бизнесмен, один из крупнейших инвесторов на Украине, Арнульф Дамерау заявил, что коррумпированные чиновники, в том числе в администрации Владимира Зеленского, вымогают у него десятки миллионов евро за прекращение судебных преследований его бизнеса, сообщает издание Financial Times.
Как пишет издание, "один из крупнейших частных западных инвесторов на Украине заявил, что коррумпированные чиновники в службах безопасности страны и администрации" Зеленского "пытаются вымогать у него десятки миллионов евро".
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Дамерау является совладельцем крупного онлайн-казино "Космолот", десятого по величине налогоплательщика Украины. В результате проверки бюро экономической безопасности Украины, обвинило компанию в нарушении законодательства об азартных играх и уклонении от уплаты налогов на сумму 560 миллионов евро. Дамерау утверждает, что все претензии к компании сфабрикованы.
По словам предпринимателя, украинец встретился с ним в Вене в декабре и сказал, что судебные иски против "Космолота" будут сняты, если Дамерау будет готов передать контроль над половиной компании офшорному трасту. Потерпевший заявил, что поделился фотографиями и подробностями встречи, а также именами причастных к ней лиц со службами безопасности в Европе и Вашингтоне.
"Это страна, которая стремится стать частью НАТО и Европейского Союза, но то, что происходит там сейчас со стороны небольшого меньшинства, вызывает у меня дежавю самых мрачных времен (бывшего президента Виктора - ред.) Януковича", - заявил бизнесмен в интервью Financial Times.
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