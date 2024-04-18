https://ria.ru/20240418/frg-1940814730.html

В Германии арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России

В Германии арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 18.04.2024

В Германии арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Ордер на арест одного из задержанных в среду в Баварии по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, обладающего немецким и российским... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:54

2024-04-18T14:54

2024-04-18T14:54

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БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Ордер на арест одного из задержанных в среду в Баварии по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, обладающего немецким и российским гражданствами, приведен в исполнение, говорится в разосланном заявлении Генеральной прокуратуры Германии. "Сегодня (18 апреля 2024 года - ред.) следственный судья Федерального верховного суда привел в исполнение ордер на арест немецко-российского гражданина Александра Й.", - говорится в сообщении. Издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщало, что министерство иностранных дел Германии вызвало посла Российской Федерации Сергея Нечаева в связи с задержанием в Баварии двух подозреваемых в шпионаже в пользу РФ. Ранее посольство Российской Федерации в Германии на запрос РИА Новости сообщило, что не получало официального уведомления о задержании российских граждан . В четверг генеральная прокуратура Германии подтвердила задержание двух человек, подозреваемых в том, что они якобы осуществляли шпионаж в пользу Российской Федерации. Ранее о задержании сообщило издание Spiegel, по его данным, как минимум один подозреваемый по происхождению является российским немцем. По утверждению генпрокуратуры, двое подозреваемых, Дитер С. и Александр Й., были задержаны в Байройте в среду, им вменяется работа на российскую спецслужбу. По словам ведомства, оба мужчины якобы согласились вести диверсионную деятельность на территории Германии и были готовы произвести взрывы и поджоги в стратегически важных точках, в том числе на американских военных базах, с целью задержать оказываемую Украине военную помощь. Также двое мужчин обвиняются в фотографировании военных объектов. Дитер С. с октября прошлого года якобы находился в контакте с персоной, связанной с российскими спецслужбами, утверждает генпрокуратура ФРГ. Задержанный проходит также по делу о поддержке и участии в террористическом объединении, так как следствие подозревает его к причастности к военным действиям на стороне ДНР в 2014-2016 годах, следует из текста сообщения. С марта текущего года к деятельности С. присоединился Александр Й., утверждается далее.

https://ria.ru/20240127/germaniya-1923476973.html

https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html

https://ria.ru/20240203/frg-1925228454.html

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в мире, германия, сергей нечаев (дипломат), bild, россия, бавария