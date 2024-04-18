https://ria.ru/20240418/frg-1940790698.html
МИД Германии вызвал посла России, сообщили СМИ
МИД Германии вызвал посла России, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.04.2024
МИД Германии вызвал посла России, сообщили СМИ
Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Российской Федерации Сергея Нечаева в связи с задержанием в Баварии двух подозреваемых в шпионаже в пользу... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:34
2024-04-18T13:34
2024-04-18T13:49
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БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Российской Федерации Сергея Нечаева в связи с задержанием в Баварии двух подозреваемых в шпионаже в пользу РФ, утверждает издание Bild со ссылкой на собственные источники."Министр иностранных дел Анналена Бербок ... вызвала российского посла в Министерство иностранных дел", - пишет издание. Данный шаг связан с задержанием в Баварии двух подозреваемых в шпионаже мужчин.Ранее посольство Российской Федерации в Германии на запрос РИА Новости сообщило, что не получало официального уведомления о задержании российских граждан после появления в СМИ сообщений о подозреваемых в шпионаже.В четверг генеральная прокуратура Германии подтвердила задержание двух человек, подозреваемых в том, что они якобы осуществляли шпионаж в пользу Российской Федерации. Ранее о задержании сообщило издание Spiegel, по его данным, как минимум один подозреваемый по происхождению является российским немцем.По утверждению генпрокуратуры, двое подозреваемых, Дитер С. и Александр Й., были задержаны в Байройте в среду, им вменяется работа на российскую спецслужбу. По словам ведомства, оба мужчины якобы согласились вести диверсионную деятельность на территории Германии и были готовы произвести взрывы и поджоги в стратегически важных точках, в том числе на американских военных базах, с целью задержать оказываемую Украине военную помощь.Также двое мужчин обвиняются в фотографировании военных объектов. Дитер С. с октября прошлого года якобы находился в контакте с персоной, связанной с российскими спецслужбами, утверждает генпрокуратура ФРГ. Задержанный проходит также по делу о поддержке и участии в террористическом объединении, так как следствие подозревает его к причастности к военным действиям на стороне ДНР в 2014-2016 годах, следует из текста сообщения. С марта текущего года к деятельности С. присоединился Александр Й., утверждается далее.
https://ria.ru/20240203/frg-1925228454.html
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в мире, россия, бавария, мид германии
В мире, Россия, Бавария, МИД Германии
МИД Германии вызвал посла России, сообщили СМИ
Bild: МИД ФРГ вызвал посла России из-за задержания двух подозреваемых в Баварии
БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости.
Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Российской Федерации Сергея Нечаева в связи с задержанием в Баварии двух подозреваемых в шпионаже в пользу РФ, утверждает издание Bild
со ссылкой на собственные источники.
«
"Министр иностранных дел Анналена Бербок ... вызвала российского посла в Министерство иностранных дел", - пишет издание. Данный шаг связан с задержанием в Баварии двух подозреваемых в шпионаже мужчин.
Ранее посольство Российской Федерации в Германии на запрос РИА Новости сообщило, что не получало официального уведомления о задержании российских граждан после появления в СМИ сообщений о подозреваемых в шпионаже.
В четверг генеральная прокуратура Германии подтвердила задержание двух человек, подозреваемых в том, что они якобы осуществляли шпионаж в пользу Российской Федерации. Ранее о задержании сообщило издание Spiegel, по его данным, как минимум один подозреваемый по происхождению является российским немцем.
По утверждению генпрокуратуры, двое подозреваемых, Дитер С. и Александр Й., были задержаны в Байройте в среду, им вменяется работа на российскую спецслужбу. По словам ведомства, оба мужчины якобы согласились вести диверсионную деятельность на территории Германии и были готовы произвести взрывы и поджоги в стратегически важных точках, в том числе на американских военных базах, с целью задержать оказываемую Украине военную помощь.
Также двое мужчин обвиняются в фотографировании военных объектов. Дитер С. с октября прошлого года якобы находился в контакте с персоной, связанной с российскими спецслужбами, утверждает генпрокуратура ФРГ. Задержанный проходит также по делу о поддержке и участии в террористическом объединении, так как следствие подозревает его к причастности к военным действиям на стороне ДНР в 2014-2016 годах, следует из текста сообщения. С марта текущего года к деятельности С. присоединился Александр Й., утверждается далее.