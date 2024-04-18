https://ria.ru/20240418/evro-1940714879.html
Доля евро в международных расчетах опустилась до исторического минимума
Доля евро в международных расчетах опустилась до исторического минимума - РИА Новости, 18.04.2024
Доля евро в международных расчетах опустилась до исторического минимума
Доля евро в мировых расчетах через межбанковскую систему SWIFT в марте опустилась до исторического минимума, следует из данных, которые проанализировало РИА... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:08
2024-04-18T09:08
2024-04-18T15:32
экономика
технологии
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Доля евро в мировых расчетах через межбанковскую систему SWIFT в марте опустилась до исторического минимума, следует из данных, которые проанализировало РИА Новости. За месяц европейская валюта растеряла 1,32 процентного пункта, ее доля составила 21,93%. Доллар, напротив, укрепил позиции. Его доля по сравнению с февралем увеличилась на 0,81 процентного пункта, до 47,37% — это максимум с декабря прошлого года. На максимуме за все время находится и доля расчетов в юанях — 4,69%. За месяц она подросла на 0,69 процентного пункта. Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.
https://ria.ru/20230927/dollar-1899031463.html
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экономика, технологии, россия, китай, индия, swift
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Индия, SWIFT
Доля евро в международных расчетах опустилась до исторического минимума
Доля евро в расчетах через SWIFT в марте упала до исторического минимума