https://ria.ru/20240418/evnevich-1940902605.html

В России растет спрос на деловые туристические продукты в Белоруссии

В России растет спрос на деловые туристические продукты в Белоруссии - РИА Новости, 18.04.2024

В России растет спрос на деловые туристические продукты в Белоруссии

Спрос на деловые туристические продукты в Белоруссии растет в России, заявила исполнительный директор российской организации "Проектный офис индустрии... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T20:21

2024-04-18T20:21

2024-04-18T20:21

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

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МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Спрос на деловые туристические продукты в Белоруссии растет в России, заявила исполнительный директор российской организации "Проектный офис индустрии организации мероприятий" Наталья Евневич. Выступая на российско-белорусском туристическом конгрессе в Минске, Евневич отметила, что после пандемии и изменения экономической ситуации, санкций денежные потоки бизнеса сконцентрированы в России и растет количество корпоративных мероприятий, которые проводятся в регионах РФ. Кроме того, компании, которые предоставляют услуги в сфере делового туризма, начинают активно работать со странами СНГ, например, Арменией, Узбекистаном и Казахстаном. "По Беларуси начали говорить с клиентами… Огромный поток запросов идет по регионам Беларуси", - сказала Евневич. При этом, обращаясь к региональным властям в Белоруссии и местному турбизнесу, она отметила, что в РФ пока недостаточно знают о возможностях регионов республики с точки зрения делового туризма, о наличии объектов для размещения крупных групп туристов, объектов для посещения и развлечения. По мнению эксперта, каждому региону республики следует создать информационный ресурс, который будет аккумулировать информацию о площадках для проведения мероприятий, номерном фонде, транспортной доступности мест для посещения туристами, содержать перечень надежных поставщиков туристических услуг, рассказывать имидж-легенду региона, его особенности, которые выделяют среди других туристических направлений. Она отметила, что пока белорусская сторона не предлагает каталоги, в которых бы содержалась информация о поставщиках Mice-услуг. "Что касается продвижения Mice (деловой туризм, связанный с проведением корпоративных мероприятий – ред.), то вы сейчас в самом начале этого большого пути, но так как уже опыт (в работе с российскими туристами – ред.) есть, вы его пройдете, я уверена, очень быстро", - подчеркнула эксперт. Она добавила, что белорусским регионам нужно структурировать свое предложение и предлагать на профессиональных площадках для своей целевой аудитории. Эксперт обратила внимание, что деловым туризмом белорусским компаниям выгодно заниматься в том числе и потому, что такие туристы приезжают в межсезонье. Евневич отметила, что при выборе места проведения корпоративного мероприятия важное значение имеет логистика, и в этом плане Белоруссия удобна для российских туристов. Так, 16 субъектов РФ имеют прямые транспортные связи, запускаются и анонсированы новые авиарейсы, например, появился из Москвы в Брест, который интересен российским туристам. Кроме того, продолжила эксперт, российским клиентам интересны не только стандартные места проведения мероприятий, проживания и питания, но и альтернативные, необычные, например, музейные комплексы с открытыми площадками, замки, частные объекты с оригинальными концепциями. Евневич заметила, что корпоративные мероприятия можно проводить и в белорусских санаториях, которые уже хорошо известны среди россиян. При этом Евневич обратила внимание на важность развития инфраструктуры для размещения туристов, ведь деловой туризм, как правило, предполагает группы от 200-250 человек. И здесь регионам Белоруссии есть над чем работать, сказала она, приведя в пример Гродно, который интересен россиянам, но там сложно разместить большие группы. Она подчеркнула, что за оригинальность российские туристы готовы доплачивать, ведь деловой туризм – это прежде всего менеджеры высшего звена, то есть наиболее состоятельная часть туристов. Такие туристы приносят в экономику в 4-6 раз больше денег, чем обычные туристы. Евневич призвала обратить внимание на развлечения для туристов, желательно оригинальных форматов, например, экстремальные и соревновательные для сплочения корпоративного духа. Российских туристов интересуют локальные бренды, сувениры и белорусские продукты. Она также указала на интерес к блюдам региональной кухни. К плюсам Белоруссии эксперт отнесла безопасность проведения мероприятий, возможность беспроблемных безналичных расчетов, в частности, в Белоруссии работают карты "Мир", доступность обмена российского рубля.

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https://ria.ru/20240312/belorussiya-1932565093.html

https://ria.ru/20230915/belorussiya-1896584028.html

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россия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, минск, снг