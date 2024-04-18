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"Разнесем". Командующий ВС Эстонии произнес воинственную речь о России - РИА Новости, 18.04.2024
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16:05 18.04.2024 (обновлено: 18:58 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/estoniya-1940839339.html
"Разнесем". Командующий ВС Эстонии произнес воинственную речь о России
"Разнесем". Командующий ВС Эстонии произнес воинственную речь о России - РИА Новости, 18.04.2024
"Разнесем". Командующий ВС Эстонии произнес воинственную речь о России
Эстония "нанесет удар" по России в случае вооруженного конфликта, заявил командующий силами обороны прибалтийской республики Мартин Херем. Его цитирует портал... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:05
2024-04-18T18:58
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Эстония "нанесет удар" по России в случае вооруженного конфликта, заявил командующий силами обороны прибалтийской республики Мартин Херем. Его цитирует портал ERR.ee."Всех тех, кто попытается на нас воздействовать с расстояния в 50 или 100 километров, как это происходит сегодня на Украине, тех мы разнесем вдребезги! Мы уничтожим их не в Раквере или Нарве, а в Ивангороде, Печорах или где-то там", — заявил эстонский генерал.Херем выразил уверенность в том, что "Эстония победит в военном отношении", но вопрос в том, насколько "неприглядной" будет эта победа.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что государства НАТО, напротив, ведут себя деструктивно, стремятся к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство, что не может принести большей безопасности региону.Читайте в Дзен: "Это воровство": России поставили условие для возврата замороженных активов. Чем ответит Москва?"Уже началось". В США сделали неожиданное заявление о России. Чем Москва ошарашила Вашингтон?
https://ria.ru/20240405/rossiya-1938009522.html
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в мире, россия, эстония, украина, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Эстония, Украина, Дмитрий Песков, НАТО
"Разнесем". Командующий ВС Эстонии произнес воинственную речь о России

Командующий ВС Херем: Эстония ударит по России в случае вооруженного конфликта

CC BY 2.0 / NATO / Exercise SIILСолдат эстонской армии во время учений Siil-2015
Солдат эстонской армии во время учений Siil-2015 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
CC BY 2.0 / NATO / Exercise SIIL
Солдат эстонской армии во время учений Siil-2015. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Эстония "нанесет удар" по России в случае вооруженного конфликта, заявил командующий силами обороны прибалтийской республики Мартин Херем. Его цитирует портал ERR.ee.
"Всех тех, кто попытается на нас воздействовать с расстояния в 50 или 100 километров, как это происходит сегодня на Украине, тех мы разнесем вдребезги! Мы уничтожим их не в Раквере или Нарве, а в Ивангороде, Печорах или где-то там", — заявил эстонский генерал.
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Херем выразил уверенность в том, что "Эстония победит в военном отношении", но вопрос в том, насколько "неприглядной" будет эта победа.
В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что государства НАТО, напротив, ведут себя деструктивно, стремятся к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство, что не может принести большей безопасности региону.
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