https://ria.ru/20240418/estoniya-1940799354.html

Эстония с 1 мая будет закрывать на ночь погранпереход в Россию

Эстония с 1 мая будет закрывать на ночь погранпереход в Россию - РИА Новости, 18.04.2024

Эстония с 1 мая будет закрывать на ночь погранпереход в Россию

Власти Эстонии переводят работу пункта пропуска "Нарва-1" с круглосуточного режима на сокращенный - с 1 мая переход между эстонской Нарвой и российским... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:09

2024-04-18T14:09

2024-04-18T14:12

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Власти Эстонии переводят работу пункта пропуска "Нарва-1" с круглосуточного режима на сокращенный - с 1 мая переход между эстонской Нарвой и российским Ивангородом будет открыт ежедневно с 7.00 до 23.00, сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR). Ранее в апреле эстонский департамент полиции и погранохраны, а также МВД республики предложили с мая закрывать на ночь этот погранпереход. "С 1 мая погранпункт "Нарва-1" перейдет с круглосуточного режима работы на сокращенный. Такое решение в четверг приняло правительство Эстонской Республики. Согласно законопроекту, разработанному в министерстве внутренних дел и одобренному правительством, погранпункт будет работать ежедневно с 7 утра до 11 часов вечера, изменения вступят в силу с 1 мая", - говорится в сообщении, опубликованном на портале ERR. Отмечается, что изменения в работе пункта пропуска связаны со строительными работами на КПП в Ивангороде, из-за чего с 1 февраля была закрыта возможность пересечь границу на транспортных средствах. Портал указывает, что, по оценке эстонского МВД, это повлекло значительное снижение числа пересекающих границу через пограничный пункт в Нарве. Пограничные пункты "Койдула" и "Лухамаа" продолжат работать круглосуточно, говорится в публикации. В феврале сообщалось, что автомобильный пункт пропуска "Ивангород" на границе России с Эстонией в Ленинградской области закрывается на реконструкцию, однако пешеходы по-прежнему смогут им пользоваться.

https://ria.ru/20231103/propusk-1907321924.html

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в мире, эстония, нарва, ивангород