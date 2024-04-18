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Эстония с 1 мая будет закрывать на ночь погранпереход в Россию - РИА Новости, 18.04.2024
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14:09 18.04.2024 (обновлено: 14:12 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/estoniya-1940799354.html
Эстония с 1 мая будет закрывать на ночь погранпереход в Россию
Эстония с 1 мая будет закрывать на ночь погранпереход в Россию - РИА Новости, 18.04.2024
Эстония с 1 мая будет закрывать на ночь погранпереход в Россию
Власти Эстонии переводят работу пункта пропуска "Нарва-1" с круглосуточного режима на сокращенный - с 1 мая переход между эстонской Нарвой и российским... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:09
2024-04-18T14:12
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Власти Эстонии переводят работу пункта пропуска "Нарва-1" с круглосуточного режима на сокращенный - с 1 мая переход между эстонской Нарвой и российским Ивангородом будет открыт ежедневно с 7.00 до 23.00, сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR). Ранее в апреле эстонский департамент полиции и погранохраны, а также МВД республики предложили с мая закрывать на ночь этот погранпереход. "С 1 мая погранпункт "Нарва-1" перейдет с круглосуточного режима работы на сокращенный. Такое решение в четверг приняло правительство Эстонской Республики. Согласно законопроекту, разработанному в министерстве внутренних дел и одобренному правительством, погранпункт будет работать ежедневно с 7 утра до 11 часов вечера, изменения вступят в силу с 1 мая", - говорится в сообщении, опубликованном на портале ERR. Отмечается, что изменения в работе пункта пропуска связаны со строительными работами на КПП в Ивангороде, из-за чего с 1 февраля была закрыта возможность пересечь границу на транспортных средствах. Портал указывает, что, по оценке эстонского МВД, это повлекло значительное снижение числа пересекающих границу через пограничный пункт в Нарве. Пограничные пункты "Койдула" и "Лухамаа" продолжат работать круглосуточно, говорится в публикации. В феврале сообщалось, что автомобильный пункт пропуска "Ивангород" на границе России с Эстонией в Ленинградской области закрывается на реконструкцию, однако пешеходы по-прежнему смогут им пользоваться.
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в мире, эстония, нарва, ивангород
В мире, Эстония, Нарва, Ивангород
Эстония с 1 мая будет закрывать на ночь погранпереход в Россию

Эстония переводит работу КПП "Нарва-1" с круглосуточного режима на сокращенный

© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкЭстонский город Нарва и русский Ивангород
Эстонский город Нарва и русский Ивангород - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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Эстонский город Нарва и русский Ивангород . Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Власти Эстонии переводят работу пункта пропуска "Нарва-1" с круглосуточного режима на сокращенный - с 1 мая переход между эстонской Нарвой и российским Ивангородом будет открыт ежедневно с 7.00 до 23.00, сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).
Ранее в апреле эстонский департамент полиции и погранохраны, а также МВД республики предложили с мая закрывать на ночь этот погранпереход.
«
"С 1 мая погранпункт "Нарва-1" перейдет с круглосуточного режима работы на сокращенный. Такое решение в четверг приняло правительство Эстонской Республики. Согласно законопроекту, разработанному в министерстве внутренних дел и одобренному правительством, погранпункт будет работать ежедневно с 7 утра до 11 часов вечера, изменения вступят в силу с 1 мая", - говорится в сообщении, опубликованном на портале ERR.
Отмечается, что изменения в работе пункта пропуска связаны со строительными работами на КПП в Ивангороде, из-за чего с 1 февраля была закрыта возможность пересечь границу на транспортных средствах. Портал указывает, что, по оценке эстонского МВД, это повлекло значительное снижение числа пересекающих границу через пограничный пункт в Нарве. Пограничные пункты "Койдула" и "Лухамаа" продолжат работать круглосуточно, говорится в публикации.
В феврале сообщалось, что автомобильный пункт пропуска "Ивангород" на границе России с Эстонией в Ленинградской области закрывается на реконструкцию, однако пешеходы по-прежнему смогут им пользоваться.
Пешеходный КПП на границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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В миреЭстонияНарваИвангород
 
 
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