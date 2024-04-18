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Гладков рассказал, как пройдут экзамены и выпускные в Белгородской области - РИА Новости, 18.04.2024
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22:12 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/ekzameny-1940917785.html
Гладков рассказал, как пройдут экзамены и выпускные в Белгородской области
Гладков рассказал, как пройдут экзамены и выпускные в Белгородской области - РИА Новости, 18.04.2024
Гладков рассказал, как пройдут экзамены и выпускные в Белгородской области
Власти Белгородской области обеспечат безопасную сдачу выпускных экзаменов в школах, выпускников с приграничных территорий отвезут в ближайшие муниципалитеты, а РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T22:12
2024-04-18T22:12
общество
белгородская область
старый оскол
грайворон
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Власти Белгородской области обеспечат безопасную сдачу выпускных экзаменов в школах, выпускников с приграничных территорий отвезут в ближайшие муниципалитеты, а решение о формате проведения выпускных вечеров в школах будет принято исходя из оперативной обстановки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В четверг Гладков провел прямую линию в соцсетях, в ходе которой, в том числе, ответил на вопрос о порядке проведения экзаменов в этом году. Глава региона сообщил, что для сдачи ЕГЭ будет организован безопасный подвоз учащихся к пунктам проведения экзаменов на базе школ, которые находятся не в приграничных муниципалитетах Белгородской области. "Если вы находитесь, например, в Грайвороне, то мы вас вывезем в ближайший безопасный муниципалитет для сдачи экзамена. Если, например, вы находитесь в Старом Осколе, то экзамен будете уже сдавать там, ведь оперативная обстановка позволяет", - пояснил губернатор. Как отметили в пресс-службе правительства области, белгородские выпускники будут сдавать итоговые экзамены по формату аналогичному прошлому году, когда белгородские приграничные территории постоянно подвергались массированным обстрелам со стороны украинских войск. Так, школьники 9-х классов завершат учебу без ОГЭ - исключительно с результатами текущей успеваемости, а выпускники 11-х классов смогут либо сдать ЕГЭ по желанию, либо поступить в вузы по результатам вступительных экзаменов. "К особенностям проведения экзаменов в приграничных и приравненных к ним территориях в 2024 году относятся 284 школы из 13 муниципалитетов региона", - добавили в региональном правительстве. В текущем учебном году в школах Белгородской области обучаются более 17 тысяч выпускников 9-х классов. Из них более 6,8 тысячи человек обучаются не в приграничных территориях и приравненных к ним и сдают ОГЭ, 10 242 девятиклассника смогут получить аттестат без сдачи экзаменов – по результатам промежуточной аттестации. Выпускников 11-х классов в Белгородской области в этом учебном году более 5,2 тысячи человек, две тысячи из них учились очно и будут сдавать экзамены. Что касается проведения выпускных вечеров в школах, решения будут приниматься исходя из обстановки, отметил Гладков. "Как именно они будут проходить, я сейчас ответить просто не смогу. В приграничных территориях и в городе Белгороде это пока физически сделать невозможно по понятным причинам. В Губкине и Старом Осколе будем принимать решение о проведении совместно с родителями, детьми и учителями", - сказал губернатор. По решению министерства просвещения РФ, последние звонки в этом году должны пройти 24 и 25 мая, а выпускные вечера - 28 и 29 июня. Решение о том, в какую из указанных дат и в каком формате пройдут мероприятия для выпускников 2024 года в Белгородской области, будет принято на основании данных об оперативной обстановке в регионе на заседании оперативного штаба области, пояснил Гладков.
https://ria.ru/20240404/ege-1937920649.html
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общество, белгородская область, старый оскол, грайворон, вячеслав гладков
Общество, Белгородская область, Старый Оскол, Грайворон, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал, как пройдут экзамены и выпускные в Белгородской области

Гладков: власти обеспечат безопасную сдачу выпускных экзаменов в школах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШкольники
Школьники - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Власти Белгородской области обеспечат безопасную сдачу выпускных экзаменов в школах, выпускников с приграничных территорий отвезут в ближайшие муниципалитеты, а решение о формате проведения выпускных вечеров в школах будет принято исходя из оперативной обстановки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В четверг Гладков провел прямую линию в соцсетях, в ходе которой, в том числе, ответил на вопрос о порядке проведения экзаменов в этом году. Глава региона сообщил, что для сдачи ЕГЭ будет организован безопасный подвоз учащихся к пунктам проведения экзаменов на базе школ, которые находятся не в приграничных муниципалитетах Белгородской области.
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«
"Если вы находитесь, например, в Грайвороне, то мы вас вывезем в ближайший безопасный муниципалитет для сдачи экзамена. Если, например, вы находитесь в Старом Осколе, то экзамен будете уже сдавать там, ведь оперативная обстановка позволяет", - пояснил губернатор.
Как отметили в пресс-службе правительства области, белгородские выпускники будут сдавать итоговые экзамены по формату аналогичному прошлому году, когда белгородские приграничные территории постоянно подвергались массированным обстрелам со стороны украинских войск. Так, школьники 9-х классов завершат учебу без ОГЭ - исключительно с результатами текущей успеваемости, а выпускники 11-х классов смогут либо сдать ЕГЭ по желанию, либо поступить в вузы по результатам вступительных экзаменов.
«
"К особенностям проведения экзаменов в приграничных и приравненных к ним территориях в 2024 году относятся 284 школы из 13 муниципалитетов региона", - добавили в региональном правительстве. В текущем учебном году в школах Белгородской области обучаются более 17 тысяч выпускников 9-х классов. Из них более 6,8 тысячи человек обучаются не в приграничных территориях и приравненных к ним и сдают ОГЭ, 10 242 девятиклассника смогут получить аттестат без сдачи экзаменов – по результатам промежуточной аттестации. Выпускников 11-х классов в Белгородской области в этом учебном году более 5,2 тысячи человек, две тысячи из них учились очно и будут сдавать экзамены.
Что касается проведения выпускных вечеров в школах, решения будут приниматься исходя из обстановки, отметил Гладков. "Как именно они будут проходить, я сейчас ответить просто не смогу. В приграничных территориях и в городе Белгороде это пока физически сделать невозможно по понятным причинам. В Губкине и Старом Осколе будем принимать решение о проведении совместно с родителями, детьми и учителями", - сказал губернатор.
По решению министерства просвещения РФ, последние звонки в этом году должны пройти 24 и 25 мая, а выпускные вечера - 28 и 29 июня. Решение о том, в какую из указанных дат и в каком формате пройдут мероприятия для выпускников 2024 года в Белгородской области, будет принято на основании данных об оперативной обстановке в регионе на заседании оперативного штаба области, пояснил Гладков.
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ОбществоБелгородская областьСтарый ОсколГрайворонВячеслав Гладков
 
 
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