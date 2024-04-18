https://ria.ru/20240418/eksport-1940640552.html

"Росэксимбанк" празднует 30 лет на службе российскому экспорту

"Росэксимбанк" празднует 30 лет на службе российскому экспорту - РИА Новости, 18.04.2024

"Росэксимбанк" празднует 30 лет на службе российскому экспорту

"Банк оказал поддержку более чем 2,5 тысячи участников внешнеэкономической деятельности, обеспечив финансирование экспортных проектов на сумму свыше 825... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T09:05

2024-04-18T09:05

2024-04-18T09:05

экономика

россия

росэксимбанк

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

эксперт ра

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795435793_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1fe22cf8217cc263f55a8051447a435.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Банк оказал поддержку более чем 2,5 тысячи участников внешнеэкономической деятельности, обеспечив финансирование экспортных проектов на сумму свыше 825 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.История "Росэксимбанка" начинается с 1994 года, когда в рамках выстраивания инфраструктуры поддержки экспорта, правительство Российской Федерации основало "Росэксимбанк". Этот шаг был направлен на оказание помощи российским компаниям в освоении международных рынков. Сегодня Банк является частью Российского экспортного центра, который как институт развития, оказывает компаниям и организациям широкий спектр услуг на всех этапах экспортной деятельности.За 30 лет своей деятельности Банк помог множеству компаний интегрироваться в мировую экономику, укрепить позиции на международных рынках и реализовать значимые для страны проекты. Расширение полномочий банка до поддержки импорта в 2022 году подчеркнуло его роль в укреплении внешнеторговых связей России.За годы собственный капитал Банка вырос более чем в 14 раз (до 36,4 миллиарда рублей), кредитный портфель – в 19 раз (до 202,1 миллиарда рублей), а размер активов увеличился в 15 раз (до 272,6 миллиарда рублей).Банком поддержано более 2,5 тысяч участников внешнеторговой деятельности, всего объем поддержанного инструментами банка экспорта составил 16,4 миллиарда долларов, а предоставленное финансирование – 825,4 миллиарда рублей. В целом за последние 5 лет было поддержано экспорта на 12 миллиардов долларов."Росэксимбанк" сконцентрирован на поддержке приоритетных проектов внешнеторговой деятельности: объем финансирования в целях поддержки экспорта высокотехнологичных продуктов составил 87% от объема предоставленных кредитов.Примером такой поддержки является предоставление кредитной линии белорусской компании "Гродно Азот" для модернизации производства аммиака. Это позволит "Гродно Азот" приобрести надежное и качественное оборудование от российских производителей, уже зарекомендовавшее себя на экспортном рынке.Банк первым сформировал уникальное решение в области процентных ставок, позволив экспортерам комфортно войти в новые условия и не сокращать экспорт из-за недоступности или дефицита кредитов. Широкая продуктовая линейка Банка всегда актуальна и обладает необходимыми решениями для экспортеров и импортеров: пополняет оборотные средства, гарантирует исполнение экспортных контрактов, финансирует приобретение товаров за рубежом."Росэксимбанк" является лидером международного экспортного факторинга по данным Ассоциации факторинга, а АКРА и "Эксперт РА" подтвердили банку высокие кредитные рейтинги.

https://ria.ru/20240327/podderzhka-1936131778.html

https://ria.ru/20240328/uslugi-1936454846.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, росэксимбанк, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), эксперт ра