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Рособрнадзор решает вопрос о пересдаче ЕГЭ для выпускников - РИА Новости, 18.04.2024
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10:24 18.04.2024 (обновлено: 10:53 18.04.2024) дополняется ...
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Рособрнадзор решает вопрос о пересдаче ЕГЭ для выпускников
Рособрнадзор решает вопрос о пересдаче ЕГЭ для выпускников - РИА Новости, 18.04.2024
Рособрнадзор решает вопрос о пересдаче ЕГЭ для выпускников
Мишустин: Рособрнадзор занимается возможностью пересдачи ЕГЭ для выпускников, важно, чтобы у детей было право на ошибку. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:24
2024-04-18T10:53
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
михаил мишустин
россия
социальный навигатор
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Мишустин: Рособрнадзор занимается возможностью пересдачи ЕГЭ для выпускников, важно, чтобы у детей было право на ошибку.РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), михаил мишустин, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Михаил Мишустин, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор решает вопрос о пересдаче ЕГЭ для выпускников

Мишустин: Рособрнадзор занимается возможностью пересдачи ЕГЭ для выпускников

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчащиеся и преподаватель в аудитории во время сдачи единого государственного экзамена
Учащиеся и преподаватель в аудитории во время сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Учащиеся и преподаватель в аудитории во время сдачи единого государственного экзамена . Архивное фото
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Мишустин: Рособрнадзор занимается возможностью пересдачи ЕГЭ для выпускников, важно, чтобы у детей было право на ошибку.
РИА Новости
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Михаил МишустинРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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