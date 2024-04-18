https://ria.ru/20240418/ege-1940731878.html

Рособрнадзор решает вопрос о пересдаче ЕГЭ для выпускников

Рособрнадзор решает вопрос о пересдаче ЕГЭ для выпускников - РИА Новости, 18.04.2024

Рособрнадзор решает вопрос о пересдаче ЕГЭ для выпускников

Мишустин: Рособрнадзор занимается возможностью пересдачи ЕГЭ для выпускников, важно, чтобы у детей было право на ошибку. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:24

2024-04-18T10:24

2024-04-18T10:53

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

михаил мишустин

россия

социальный навигатор

сн_образование

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Мишустин: Рособрнадзор занимается возможностью пересдачи ЕГЭ для выпускников, важно, чтобы у детей было право на ошибку.РИА Новости

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), михаил мишустин, россия, социальный навигатор, сн_образование