https://ria.ru/20240418/ege-1940731878.html
Рособрнадзор решает вопрос о пересдаче ЕГЭ для выпускников
Рособрнадзор решает вопрос о пересдаче ЕГЭ для выпускников - РИА Новости, 18.04.2024
Рособрнадзор решает вопрос о пересдаче ЕГЭ для выпускников
Мишустин: Рособрнадзор занимается возможностью пересдачи ЕГЭ для выпускников, важно, чтобы у детей было право на ошибку. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:24
2024-04-18T10:24
2024-04-18T10:53
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
михаил мишустин
россия
социальный навигатор
сн_образование
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Мишустин: Рособрнадзор занимается возможностью пересдачи ЕГЭ для выпускников, важно, чтобы у детей было право на ошибку.РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), михаил мишустин, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Михаил Мишустин, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор решает вопрос о пересдаче ЕГЭ для выпускников
Мишустин: Рособрнадзор занимается возможностью пересдачи ЕГЭ для выпускников