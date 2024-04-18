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Попытки навредить России делают ее сильнее, убежден экс-аналитик ЦРУ - РИА Новости, 18.04.2024
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02:01 18.04.2024 (обновлено: 02:20 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/dzhonson-1940693786.html
Попытки навредить России делают ее сильнее, убежден экс-аналитик ЦРУ
Попытки навредить России делают ее сильнее, убежден экс-аналитик ЦРУ - РИА Новости, 18.04.2024
Попытки навредить России делают ее сильнее, убежден экс-аналитик ЦРУ
Все больше стран в мире тянутся к России в качестве альтернативе США, а попытки Запада навредить РФ делают ее только сильнее, убежден бывший аналитик... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T02:01
2024-04-18T02:20
в мире
россия
сша
китай
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Все больше стран в мире тянутся к России в качестве альтернативе США, а попытки Запада навредить РФ делают ее только сильнее, убежден бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. "Все больше и больше стран обращаются к России и Китаю как к альтернативе Соединенным Штатам", - сказал Джонсон в интервью Youtube-каналу "Geopolitical Trends, w/Dr. David Oualaalou". "Россия находится на пути к возрождению, восстановлению своего статуса сверхдержавы. И все, что Запад собирается предпринять, чтобы разрушить ее, на самом деле делает ее только сильнее", - констатировал эксперт.
https://ria.ru/20240415/ssha-1940243065.html
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в мире, россия, сша, китай, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, США, Китай, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Попытки навредить России делают ее сильнее, убежден экс-аналитик ЦРУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: попытки Запада навредить России делают ее сильнее

© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента России | Перейти в медиабанкЗвезда на Водовзводной башне Московского Кремля
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента России
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Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Все больше стран в мире тянутся к России в качестве альтернативе США, а попытки Запада навредить РФ делают ее только сильнее, убежден бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.
"Все больше и больше стран обращаются к России и Китаю как к альтернативе Соединенным Штатам", - сказал Джонсон в интервью Youtube-каналу "Geopolitical Trends, w/Dr. David Oualaalou".
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"Россия находится на пути к возрождению, восстановлению своего статуса сверхдержавы. И все, что Запад собирается предпринять, чтобы разрушить ее, на самом деле делает ее только сильнее", - констатировал эксперт.
 
В миреРоссияСШАКитайЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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