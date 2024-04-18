https://ria.ru/20240418/dzhonson-1940693786.html

Попытки навредить России делают ее сильнее, убежден экс-аналитик ЦРУ

Попытки навредить России делают ее сильнее, убежден экс-аналитик ЦРУ - РИА Новости, 18.04.2024

Попытки навредить России делают ее сильнее, убежден экс-аналитик ЦРУ

Все больше стран в мире тянутся к России в качестве альтернативе США, а попытки Запада навредить РФ делают ее только сильнее, убежден бывший аналитик... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T02:01

2024-04-18T02:01

2024-04-18T02:20

в мире

россия

сша

китай

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Все больше стран в мире тянутся к России в качестве альтернативе США, а попытки Запада навредить РФ делают ее только сильнее, убежден бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. "Все больше и больше стран обращаются к России и Китаю как к альтернативе Соединенным Штатам", - сказал Джонсон в интервью Youtube-каналу "Geopolitical Trends, w/Dr. David Oualaalou". "Россия находится на пути к возрождению, восстановлению своего статуса сверхдержавы. И все, что Запад собирается предпринять, чтобы разрушить ее, на самом деле делает ее только сильнее", - констатировал эксперт.

https://ria.ru/20240415/ssha-1940243065.html

россия

сша

китай

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в мире, россия, сша, китай, центральное разведывательное управление (цру)