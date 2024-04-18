https://ria.ru/20240418/dorogi-1940827296.html

Луценко и прокурор Вологодчины контролируют обращения по состоянию дорог

Луценко и прокурор Вологодчины контролируют обращения по состоянию дорог - РИА Новости, 18.04.2024

Луценко и прокурор Вологодчины контролируют обращения по состоянию дорог

В Законодательном Собрании Вологодской области состоялся личный прием председателя Андрея Луценко и прокурора области Андрея Тимошичева, больше всего обращений... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:35

2024-04-18T15:35

2024-04-18T15:35

вологодская область

череповец

вологда

вологодская область

андрей луценко

жкх

законодательное собрание вологодской области

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Законодательном Собрании Вологодской области состоялся личный прием председателя Андрея Луценко и прокурора области Андрея Тимошичева, больше всего обращений жителей было связано с проблемами в дорожной отрасли, эта тема взята на контроль, сообщает пресс-служба регионального парламента. Так, жительница Череповца Ольга Токтоболотова рассказала о плохом состоянии дороги на улице Пушкинская. "Мне часто приходится ездить по улице Пушкинская, вожу ребенка в школу. Улица небольшая, ее протяженность около 200 метров. Состояние дорожного полотна от дома №5 до дома №7 оставляет желать лучшего. Чтобы не погубить автомобиль, водителям часто приходится выезжать на встречную полосу", - сказала женщина, слова которой приводит пресс-служба. Прокурор города Череповца Денис Помазилкин подтвердил, что состояние дорожного полотна не соответствует нормативам. Местная прокуратура берет в работу вопрос приведения дороги в соответствие с нормами. Прокурор области Андрей Тимошичев подчеркнул, что обращение будет на контроле также у областной прокуратуры. "Дополнительно направлю запрос к мэру города Череповца о возможности ремонта проезжей части в рамках муниципального финансирования в ближайшее время", - добавил Луценко. На контроль было взято обращение и жительницы поселка Майский Светланы Долгачевой. Вологжанка рассказала, что из-за ям и выбоин на улице Новой повредила свой автомобиль. После обращений в местную администрацию дорогу подсыпали, но ямы образовывались снова. Жителей деревни Марково Вологодского округа также не устраивает состояние грунтовой дороги в населенном пункте. Весной и осенью на ней появляются лужи и ямы. Кроме этого, отсутствует освещение. Заявитель отметил, что дорога уже 15 лет содержится за счет жителей. "Берем этот вопрос в работу. Здесь необходимо провести обслуживание дороги и смонтировать освещение", - сказал Тимошичев. А житель Вологды Александр Сергеев переживает за безопасность детей, которые ежедневно ходят в школу №26 по проезжей части из-за отсутствия тротуаров. Вологжанин отметил, что содержать дорогу приходится своими силами. Жители уже обращались в правительство области и городскую администрацию, но проблему решить так и не удалось. "Направим запрос и. о. мэра города Вологды Андрею Накрошаеву о необходимости приведения в порядок дороги и с просьбой проработать вопрос капитального ремонта с обустройством тротуаров, чтобы обеспечить детям безопасную среду", - прокомментировал Луценко.

https://ria.ru/20240417/priem-1940606932.html

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Алёна Пава

череповец, вологда, вологодская область, андрей луценко, жкх, законодательное собрание вологодской области