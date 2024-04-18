https://ria.ru/20240418/dnepropetrovsk-1940815443.html
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры - РИА Новости, 18.04.2024
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры и предприятие повреждены в Днепровском районе Днепропетровской области Украины после взрывов, сообщил глава областной военной... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:57
2024-04-18T14:57
2024-04-18T15:15
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Объект инфраструктуры и предприятие повреждены в Днепровском районе Днепропетровской области Украины после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Ранее в четверг украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. "В Днепровском районе повреждены инфраструктурный объект и предприятие. До сих пор бушуют и два пожара", - написал Лысак. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240414/infrastruktura-1939929815.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры
Днепропетровские власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры