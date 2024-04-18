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В Днепропетровске прогремел взрыв - РИА Новости, 18.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:43 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/dnepropetrovsk-1940735675.html
В Днепропетровске прогремел взрыв
В Днепропетровске прогремел взрыв - РИА Новости, 18.04.2024
В Днепропетровске прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:43
2024-04-18T10:43
в мире
днепропетровск
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) раздался звук взрыва", - говорится в сообщении "Общественного". С 10.18 (совпадает с мск) в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240418/grin-1940720155.html
https://ria.ru/20240108/dnepropetrovsk-1920115863.html
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в мире, днепропетровск, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровск, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Днепропетровске прогремел взрыв

В Днепропетровске после объявленной в регионе воздушной тревоги прогремел взрыв

© Фото : ДСНС УкраїниУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : ДСНС України
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.) раздался звук взрыва", - говорится в сообщении "Общественного".
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С 10.18 (совпадает с мск) в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Сотрудник пожарной службы Украины
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
8 января, 07:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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