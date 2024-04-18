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Борьба с диверсиями в Крыму находится под контролем, сообщил Аксенов - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 18.04.2024 (обновлено: 18:44 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/diversii-1940860796.html
Борьба с диверсиями в Крыму находится под контролем, сообщил Аксенов
Борьба с диверсиями в Крыму находится под контролем, сообщил Аксенов - РИА Новости, 18.04.2024
Борьба с диверсиями в Крыму находится под контролем, сообщил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину о предотвращении диверсионных действий в Крыму и задержании причастных к диверсиям и подрывам. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:28
2024-04-18T18:44
республика крым
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей аксенов (политик)
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину о предотвращении диверсионных действий в Крыму и задержании причастных к диверсиям и подрывам."Держим руку на пульсе. У нас все под контролем без исключения. У нас очень сильный правоохранительный блок. Работаем на недопущение, предотвращение и профилактику в первую очередь правонарушений... Работаем одной командой и стараемся работать на предупреждение", - сказал Аксенов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции."Задержаны все без исключения диверсионные группы за эти годы, которые совершили диверсии, подрывы здесь", - сказал Аксенов.Он также поблагодарил силовой блок республики за работу по обеспечению безопасности в регионе.
https://ria.ru/20240228/diversanty-1930093722.html
республика крым
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республика крым, безопасность, россия, сергей аксенов (политик), владимир путин
Республика Крым, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин
Борьба с диверсиями в Крыму находится под контролем, сообщил Аксенов

Аксенов: в Крыму работают на предупреждение диверсионных действий

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину о предотвращении диверсионных действий в Крыму и задержании причастных к диверсиям и подрывам.
"Держим руку на пульсе. У нас все под контролем без исключения. У нас очень сильный правоохранительный блок. Работаем на недопущение, предотвращение и профилактику в первую очередь правонарушений... Работаем одной командой и стараемся работать на предупреждение", - сказал Аксенов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции.
"Задержаны все без исключения диверсионные группы за эти годы, которые совершили диверсии, подрывы здесь", - сказал Аксенов.
Он также поблагодарил силовой блок республики за работу по обеспечению безопасности в регионе.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымБезопасностьРоссияСергей Аксенов (политик)Владимир Путин
 
 
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