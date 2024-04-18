https://ria.ru/20240418/diversii-1940860796.html

Борьба с диверсиями в Крыму находится под контролем, сообщил Аксенов

Борьба с диверсиями в Крыму находится под контролем, сообщил Аксенов - РИА Новости, 18.04.2024

Борьба с диверсиями в Крыму находится под контролем, сообщил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину о предотвращении диверсионных действий в Крыму и задержании причастных к диверсиям и подрывам. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:28

2024-04-18T17:28

2024-04-18T18:44

республика крым

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей аксенов (политик)

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину о предотвращении диверсионных действий в Крыму и задержании причастных к диверсиям и подрывам."Держим руку на пульсе. У нас все под контролем без исключения. У нас очень сильный правоохранительный блок. Работаем на недопущение, предотвращение и профилактику в первую очередь правонарушений... Работаем одной командой и стараемся работать на предупреждение", - сказал Аксенов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции."Задержаны все без исключения диверсионные группы за эти годы, которые совершили диверсии, подрывы здесь", - сказал Аксенов.Он также поблагодарил силовой блок республики за работу по обеспечению безопасности в регионе.

https://ria.ru/20240228/diversanty-1930093722.html

республика крым

россия

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Кирилл Волков

республика крым, безопасность, россия, сергей аксенов (политик), владимир путин