https://ria.ru/20240418/diskreditatsiya-1940811013.html

Стример, оштрафованный за дискредитацию ВС России, собрался на СВО

Стример, оштрафованный за дискредитацию ВС России, собрался на СВО - РИА Новости, 18.04.2024

Стример, оштрафованный за дискредитацию ВС России, собрался на СВО

Стример из Анапы, оштрафованный за дискредитацию ВС РФ, написал заявление на заключение контракта, чтобы отправиться служить в зону спецоперации, ему предстоит... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:43

2024-04-18T14:43

2024-04-18T15:25

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

анапа

вооруженные силы рф

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Стример из Анапы, оштрафованный за дискредитацию ВС РФ, написал заявление на заключение контракта, чтобы отправиться служить в зону спецоперации, ему предстоит пройти медкомиссию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее полицейские Анапы задержали 30-летнего стримера, который в прямом эфире заявил, что не желал бы воевать за Россию, а вот за Америку бы хотел. Правоохранительные органы составили на него административный материал по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Во вторник Анапский городской суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. На видео, опубликованном полицией, стример признал свою вину и сказал, что "крайне сожалеет" о своих словах, что желает России победы. Молодой человек извинился перед военнослужащими и заявил, что если ему позволит здоровье, то хотел бы участвовать в спецоперации, "быть элитой России, как и военные все". "Он начал оформлять заявление с сотрудниками военкомата, то есть подписал заявление на заключение контракта. Далее он будет проходить медицинскую комиссию, если годен, ему предложат заключить контракт", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240416/pashaev-1940438510.html

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анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, анапа, вооруженные силы рф, краснодарский край