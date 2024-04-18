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Стример, оштрафованный за дискредитацию ВС России, собрался на СВО - РИА Новости, 18.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 18.04.2024 (обновлено: 15:25 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/diskreditatsiya-1940811013.html
Стример, оштрафованный за дискредитацию ВС России, собрался на СВО
Стример, оштрафованный за дискредитацию ВС России, собрался на СВО - РИА Новости, 18.04.2024
Стример, оштрафованный за дискредитацию ВС России, собрался на СВО
Стример из Анапы, оштрафованный за дискредитацию ВС РФ, написал заявление на заключение контракта, чтобы отправиться служить в зону спецоперации, ему предстоит... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:43
2024-04-18T15:25
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
анапа
вооруженные силы рф
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Стример из Анапы, оштрафованный за дискредитацию ВС РФ, написал заявление на заключение контракта, чтобы отправиться служить в зону спецоперации, ему предстоит пройти медкомиссию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее полицейские Анапы задержали 30-летнего стримера, который в прямом эфире заявил, что не желал бы воевать за Россию, а вот за Америку бы хотел. Правоохранительные органы составили на него административный материал по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Во вторник Анапский городской суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. На видео, опубликованном полицией, стример признал свою вину и сказал, что "крайне сожалеет" о своих словах, что желает России победы. Молодой человек извинился перед военнослужащими и заявил, что если ему позволит здоровье, то хотел бы участвовать в спецоперации, "быть элитой России, как и военные все". "Он начал оформлять заявление с сотрудниками военкомата, то есть подписал заявление на заключение контракта. Далее он будет проходить медицинскую комиссию, если годен, ему предложат заключить контракт", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240416/pashaev-1940438510.html
россия
анапа
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россия, безопасность, анапа, вооруженные силы рф, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Анапа, Вооруженные силы РФ, Краснодарский край
Стример, оштрафованный за дискредитацию ВС России, собрался на СВО

Стример из Анапы, оштрафованный за дискредитацию ВС России, собирается на СВО

© ГУ МВД России по Краснодарскому краю Стример из Анапы, оштрафованный за дискредитацию ВС РФ. Кадр видео
 Стример из Анапы, оштрафованный за дискредитацию ВС РФ. Кадр видео
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Стример из Анапы, оштрафованный за дискредитацию ВС РФ. Кадр видео
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КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Стример из Анапы, оштрафованный за дискредитацию ВС РФ, написал заявление на заключение контракта, чтобы отправиться служить в зону спецоперации, ему предстоит пройти медкомиссию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее полицейские Анапы задержали 30-летнего стримера, который в прямом эфире заявил, что не желал бы воевать за Россию, а вот за Америку бы хотел. Правоохранительные органы составили на него административный материал по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Во вторник Анапский городской суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей.
На видео, опубликованном полицией, стример признал свою вину и сказал, что "крайне сожалеет" о своих словах, что желает России победы. Молодой человек извинился перед военнослужащими и заявил, что если ему позволит здоровье, то хотел бы участвовать в спецоперации, "быть элитой России, как и военные все".
"Он начал оформлять заявление с сотрудниками военкомата, то есть подписал заявление на заключение контракта. Далее он будет проходить медицинскую комиссию, если годен, ему предложат заключить контракт", - сказал собеседник агентства.
Алексей Блиновский
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьАнапаВооруженные силы РФКраснодарский край
 
 
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