https://ria.ru/20240418/diagnostika-1940836598.html

Почти 700 тысяч человек в Подмосковье прошли диагностику ВИЧ с начала года

Почти 700 тысяч человек в Подмосковье прошли диагностику ВИЧ с начала года - РИА Новости, 18.04.2024

Почти 700 тысяч человек в Подмосковье прошли диагностику ВИЧ с начала года

Исследование на ВИЧ в Подмосковье с начала года прошли 689 тысяч человек, подобный текст позволяет выявить болезнь на ранней стадии, когда она протекает... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:58

2024-04-18T15:58

2024-04-18T15:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

александр пронин

вич

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Исследование на ВИЧ в Подмосковье с начала года прошли 689 тысяч человек, подобный текст позволяет выявить болезнь на ранней стадии, когда она протекает бессимптомно, сообщил главный врач Московского областного Центра по борьбе со СПИДом Александр Пронин. "Регулярная ВИЧ-диагностика играет ключевую роль по контролю за распространением инфекции, поскольку вирус иммунодефицита человека на ранней стадии протекает бессимптомно. С начала года в Подмосковье на антитела к ВИЧ было обследовано 689 тысяч человек", - отметил Пронин, которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Как добавили в ведомстве, жители Подмосковья могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Кроме того, тестирование абсолютно безболезненно и занимает не больше 15 минут.

https://ria.ru/20240201/podmoskove-1924790661.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), александр пронин, вич