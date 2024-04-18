https://ria.ru/20240418/diagnostika-1940836598.html
Почти 700 тысяч человек в Подмосковье прошли диагностику ВИЧ с начала года
Почти 700 тысяч человек в Подмосковье прошли диагностику ВИЧ с начала года - РИА Новости, 18.04.2024
Почти 700 тысяч человек в Подмосковье прошли диагностику ВИЧ с начала года
Исследование на ВИЧ в Подмосковье с начала года прошли 689 тысяч человек, подобный текст позволяет выявить болезнь на ранней стадии, когда она протекает... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:58
2024-04-18T15:58
2024-04-18T15:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
александр пронин
вич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305556_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_508031a18baa25ecd782def8c56eb1a5.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Исследование на ВИЧ в Подмосковье с начала года прошли 689 тысяч человек, подобный текст позволяет выявить болезнь на ранней стадии, когда она протекает бессимптомно, сообщил главный врач Московского областного Центра по борьбе со СПИДом Александр Пронин. "Регулярная ВИЧ-диагностика играет ключевую роль по контролю за распространением инфекции, поскольку вирус иммунодефицита человека на ранней стадии протекает бессимптомно. С начала года в Подмосковье на антитела к ВИЧ было обследовано 689 тысяч человек", - отметил Пронин, которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Как добавили в ведомстве, жители Подмосковья могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Кроме того, тестирование абсолютно безболезненно и занимает не больше 15 минут.
https://ria.ru/20240201/podmoskove-1924790661.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b399afb262fa89f43de7704837e27844.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), александр пронин, вич
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Александр Пронин, ВИЧ