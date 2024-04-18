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Почти 700 тысяч человек в Подмосковье прошли диагностику ВИЧ с начала года - РИА Новости, 18.04.2024
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Новости Подмосковья
 
15:58 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/diagnostika-1940836598.html
Почти 700 тысяч человек в Подмосковье прошли диагностику ВИЧ с начала года
Почти 700 тысяч человек в Подмосковье прошли диагностику ВИЧ с начала года - РИА Новости, 18.04.2024
Почти 700 тысяч человек в Подмосковье прошли диагностику ВИЧ с начала года
Исследование на ВИЧ в Подмосковье с начала года прошли 689 тысяч человек, подобный текст позволяет выявить болезнь на ранней стадии, когда она протекает... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:58
2024-04-18T15:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
александр пронин
вич
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Исследование на ВИЧ в Подмосковье с начала года прошли 689 тысяч человек, подобный текст позволяет выявить болезнь на ранней стадии, когда она протекает бессимптомно, сообщил главный врач Московского областного Центра по борьбе со СПИДом Александр Пронин. "Регулярная ВИЧ-диагностика играет ключевую роль по контролю за распространением инфекции, поскольку вирус иммунодефицита человека на ранней стадии протекает бессимптомно. С начала года в Подмосковье на антитела к ВИЧ было обследовано 689 тысяч человек", - отметил Пронин, которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Как добавили в ведомстве, жители Подмосковья могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Кроме того, тестирование абсолютно безболезненно и занимает не больше 15 минут.
https://ria.ru/20240201/podmoskove-1924790661.html
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московская область (подмосковье), александр пронин, вич
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Александр Пронин, ВИЧ

Почти 700 тысяч человек в Подмосковье прошли диагностику ВИЧ с начала года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции - гепатит, сифилис, ВИЧ
Лаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции - гепатит, сифилис, ВИЧ - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Исследование на ВИЧ в Подмосковье с начала года прошли 689 тысяч человек, подобный текст позволяет выявить болезнь на ранней стадии, когда она протекает бессимптомно, сообщил главный врач Московского областного Центра по борьбе со СПИДом Александр Пронин.
"Регулярная ВИЧ-диагностика играет ключевую роль по контролю за распространением инфекции, поскольку вирус иммунодефицита человека на ранней стадии протекает бессимптомно. С начала года в Подмосковье на антитела к ВИЧ было обследовано 689 тысяч человек", - отметил Пронин, которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Как добавили в ведомстве, жители Подмосковья могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Кроме того, тестирование абсолютно безболезненно и занимает не больше 15 минут.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Александр ПронинВИЧ
 
 
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