https://ria.ru/20240418/deti-1940862306.html

Гутерреш сообщил о более 13,9 тысячи палестинских детей, убитых в Газе

Гутерреш сообщил о более 13,9 тысячи палестинских детей, убитых в Газе - РИА Новости, 18.04.2024

Гутерреш сообщил о более 13,9 тысячи палестинских детей, убитых в Газе

За время операции Израиля в секторе Газа убиты, по данным ЮНИСЕФ, уже более 13,9 тысячи палестинских детей, заявил на заседании СБ ООН генсек организации... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:33

2024-04-18T17:33

2024-04-18T17:33

в мире

израиль

рафах (провинция)

антониу гутерреш

юнисеф

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931207019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d28f72cb68f2dc557ed1adb9ebea2ab.jpg

ООН, 18 апр – РИА Новости. За время операции Израиля в секторе Газа убиты, по данным ЮНИСЕФ, уже более 13,9 тысячи палестинских детей, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш. "Цифры потерь ошеломляют и беспрецедентны по скорости и масштабу за все время моего пребывания на посту генерального секретаря. По данным ЮНИСЕФ, более 13,9 тысячи палестинских детей, как сообщается, были убиты в результате интенсивных, зачастую неизбирательных ударов", - сказал Гутерреш. По его словам, в Газе шесть с половиной месяцев израильской военной операции создали гуманитарный ад. "Десятки тысяч людей были убиты. Два миллиона палестинцев столкнулись со смертью, разрушениями и отказом в гуманитарной помощи, теперь им грозит голод. Израильская операция в Рафахе усугубит эту гуманитарную катастрофу", – подчеркнул он. Все это, по его словам, произошло на фоне жестких ограничений, введенных израильскими властями на доставку гуманитарной помощи населению Газы, которое сталкивается с массовым голодом. "Прекращение боевых действий в секторе Газа значительно ослабило бы напряженность во всем регионе. Я повторяю свой призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня и немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа", - заявил Гутерреш.

https://ria.ru/20231115/gaza-1909497723.html

https://ria.ru/20231024/deti-1904829697.html

израиль

рафах (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, рафах (провинция), антониу гутерреш, юнисеф, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году