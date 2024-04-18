https://ria.ru/20240418/deti-1940862306.html
Гутерреш сообщил о более 13,9 тысячи палестинских детей, убитых в Газе
Гутерреш сообщил о более 13,9 тысячи палестинских детей, убитых в Газе - РИА Новости, 18.04.2024
Гутерреш сообщил о более 13,9 тысячи палестинских детей, убитых в Газе
За время операции Израиля в секторе Газа убиты, по данным ЮНИСЕФ, уже более 13,9 тысячи палестинских детей, заявил на заседании СБ ООН генсек организации... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:33
2024-04-18T17:33
2024-04-18T17:33
в мире
израиль
рафах (провинция)
антониу гутерреш
юнисеф
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 18 апр – РИА Новости. За время операции Израиля в секторе Газа убиты, по данным ЮНИСЕФ, уже более 13,9 тысячи палестинских детей, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш. "Цифры потерь ошеломляют и беспрецедентны по скорости и масштабу за все время моего пребывания на посту генерального секретаря. По данным ЮНИСЕФ, более 13,9 тысячи палестинских детей, как сообщается, были убиты в результате интенсивных, зачастую неизбирательных ударов", - сказал Гутерреш. По его словам, в Газе шесть с половиной месяцев израильской военной операции создали гуманитарный ад. "Десятки тысяч людей были убиты. Два миллиона палестинцев столкнулись со смертью, разрушениями и отказом в гуманитарной помощи, теперь им грозит голод. Израильская операция в Рафахе усугубит эту гуманитарную катастрофу", – подчеркнул он. Все это, по его словам, произошло на фоне жестких ограничений, введенных израильскими властями на доставку гуманитарной помощи населению Газы, которое сталкивается с массовым голодом. "Прекращение боевых действий в секторе Газа значительно ослабило бы напряженность во всем регионе. Я повторяю свой призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня и немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа", - заявил Гутерреш.
https://ria.ru/20231115/gaza-1909497723.html
https://ria.ru/20231024/deti-1904829697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), антониу гутерреш, юнисеф, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Антониу Гутерреш, ЮНИСЕФ, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гутерреш сообщил о более 13,9 тысячи палестинских детей, убитых в Газе
Гутерреш: за время операции Израиля в Газе убиты 13,9 тысячи палестинских детей
ООН, 18 апр – РИА Новости. За время операции Израиля в секторе Газа убиты, по данным ЮНИСЕФ, уже более 13,9 тысячи палестинских детей, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.
"Цифры потерь ошеломляют и беспрецедентны по скорости и масштабу за все время моего пребывания на посту генерального секретаря. По данным ЮНИСЕФ, более 13,9 тысячи палестинских детей, как сообщается, были убиты в результате интенсивных, зачастую неизбирательных ударов", - сказал Гутерреш.
По его словам, в Газе шесть с половиной месяцев израильской военной операции создали гуманитарный ад.
«
"Десятки тысяч людей были убиты. Два миллиона палестинцев столкнулись со смертью, разрушениями и отказом в гуманитарной помощи, теперь им грозит голод. Израильская операция в Рафахе
усугубит эту гуманитарную катастрофу", – подчеркнул он.
Все это, по его словам, произошло на фоне жестких ограничений, введенных израильскими властями на доставку гуманитарной помощи населению Газы, которое сталкивается с массовым голодом.
"Прекращение боевых действий в секторе Газа значительно ослабило бы напряженность во всем регионе. Я повторяю свой призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня и немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа", - заявил Гутерреш.