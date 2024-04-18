Рейтинг@Mail.ru
В Анапе объяснили, почему не могут исследовать останки погибших дельфинов - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 18.04.2024 (обновлено: 23:11 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/delfiny-1940917308.html
В Анапе объяснили, почему не могут исследовать останки погибших дельфинов
В Анапе объяснили, почему не могут исследовать останки погибших дельфинов - РИА Новости, 18.04.2024
В Анапе объяснили, почему не могут исследовать останки погибших дельфинов
Проведение лабораторных исследований для исключения особо опасных заболеваний массово погибших дельфинов в Анапе невозможно из-за того, что их останки... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T22:08
2024-04-18T23:11
происшествия
анапа
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152512/84/1525128483_0:66:1500:910_1920x0_80_0_0_61e0135e1cc8240556c83e3c6a41ac9c.jpg
КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Проведение лабораторных исследований для исключения особо опасных заболеваний массово погибших дельфинов в Анапе невозможно из-за того, что их останки длительное время находились в морской воде, сообщили РИА Новости в департаменте ветеринарии Краснодарского края. "В ходе данного обследования были выявлены факты гибели дельфинов (предварительно азовка, вид дельфинов - ред.). Учитывая то, что данные трупы долгое количество времени находились в морской воде, трупы особей дельфинов имеют непригодное состояние для проведения отбора проб с целью исключения особо опасных заболеваний. В связи с этим направить на проведение лабораторных исследований не представляется возможным. В свою очередь, администрацией муниципального образования трупы были направлены на утилизацию путем сжигания", - говорится в сообщении. Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что очевидцы насчитали около 40 погибших дельфинов в пяти километрах от станицы Благовещенской в Анапе. В четверг Азово-Черноморская природоохранная прокуратура также начала проверку массовой гибели дельфинов, их останки уже направлены на исследование для установления причин смерти, а мэрия города организовала санитарную очистку пляжа. Отмечается, что специалисты государственной ветеринарной службы региона также провели дезинфекцию места обнаружения мертвых дельфинов.
https://ria.ru/20240418/anapa-1940765151.html
анапа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152512/84/1525128483_100:0:1400:975_1920x0_80_0_0_40a94d8eb4203d34b6c5bec7a8ccfc00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, краснодарский край
Происшествия, Анапа, Краснодарский край
В Анапе объяснили, почему не могут исследовать останки погибших дельфинов

В Анапе не могут исследовать трупы дельфинов из-за их долгого нахождения в воде

© РИА Новости / Сергей МальгавкоДельфины
Дельфины - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Дельфины. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Проведение лабораторных исследований для исключения особо опасных заболеваний массово погибших дельфинов в Анапе невозможно из-за того, что их останки длительное время находились в морской воде, сообщили РИА Новости в департаменте ветеринарии Краснодарского края.
«
"В ходе данного обследования были выявлены факты гибели дельфинов (предварительно азовка, вид дельфинов - ред.). Учитывая то, что данные трупы долгое количество времени находились в морской воде, трупы особей дельфинов имеют непригодное состояние для проведения отбора проб с целью исключения особо опасных заболеваний. В связи с этим направить на проведение лабораторных исследований не представляется возможным. В свою очередь, администрацией муниципального образования трупы были направлены на утилизацию путем сжигания", - говорится в сообщении.
Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что очевидцы насчитали около 40 погибших дельфинов в пяти километрах от станицы Благовещенской в Анапе. В четверг Азово-Черноморская природоохранная прокуратура также начала проверку массовой гибели дельфинов, их останки уже направлены на исследование для установления причин смерти, а мэрия города организовала санитарную очистку пляжа.
Отмечается, что специалисты государственной ветеринарной службы региона также провели дезинфекцию места обнаружения мертвых дельфинов.
Специализированное предприятие МУП ОКУ производит уборку пляжной территории в районе между Витязево и Благовещенской. 18 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
В Анапе проводят санитарную уборку пляжа после массовой гибели дельфинов
Вчера, 12:32
 
ПроисшествияАнапаКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала