https://ria.ru/20240418/delfiny-1940917308.html
В Анапе объяснили, почему не могут исследовать останки погибших дельфинов
В Анапе объяснили, почему не могут исследовать останки погибших дельфинов - РИА Новости, 18.04.2024
В Анапе объяснили, почему не могут исследовать останки погибших дельфинов
Проведение лабораторных исследований для исключения особо опасных заболеваний массово погибших дельфинов в Анапе невозможно из-за того, что их останки... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T22:08
2024-04-18T22:08
2024-04-18T23:11
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КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Проведение лабораторных исследований для исключения особо опасных заболеваний массово погибших дельфинов в Анапе невозможно из-за того, что их останки длительное время находились в морской воде, сообщили РИА Новости в департаменте ветеринарии Краснодарского края. "В ходе данного обследования были выявлены факты гибели дельфинов (предварительно азовка, вид дельфинов - ред.). Учитывая то, что данные трупы долгое количество времени находились в морской воде, трупы особей дельфинов имеют непригодное состояние для проведения отбора проб с целью исключения особо опасных заболеваний. В связи с этим направить на проведение лабораторных исследований не представляется возможным. В свою очередь, администрацией муниципального образования трупы были направлены на утилизацию путем сжигания", - говорится в сообщении. Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что очевидцы насчитали около 40 погибших дельфинов в пяти километрах от станицы Благовещенской в Анапе. В четверг Азово-Черноморская природоохранная прокуратура также начала проверку массовой гибели дельфинов, их останки уже направлены на исследование для установления причин смерти, а мэрия города организовала санитарную очистку пляжа. Отмечается, что специалисты государственной ветеринарной службы региона также провели дезинфекцию места обнаружения мертвых дельфинов.
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происшествия, анапа, краснодарский край
Происшествия, Анапа, Краснодарский край
В Анапе объяснили, почему не могут исследовать останки погибших дельфинов
В Анапе не могут исследовать трупы дельфинов из-за их долгого нахождения в воде
КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Проведение лабораторных исследований для исключения особо опасных заболеваний массово погибших дельфинов в Анапе невозможно из-за того, что их останки длительное время находились в морской воде, сообщили РИА Новости в департаменте ветеринарии Краснодарского края.
«
"В ходе данного обследования были выявлены факты гибели дельфинов (предварительно азовка, вид дельфинов - ред.). Учитывая то, что данные трупы долгое количество времени находились в морской воде, трупы особей дельфинов имеют непригодное состояние для проведения отбора проб с целью исключения особо опасных заболеваний. В связи с этим направить на проведение лабораторных исследований не представляется возможным. В свою очередь, администрацией муниципального образования трупы были направлены на утилизацию путем сжигания", - говорится в сообщении.
Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что очевидцы насчитали около 40 погибших дельфинов в пяти километрах от станицы Благовещенской в Анапе. В четверг Азово-Черноморская природоохранная прокуратура также начала проверку массовой гибели дельфинов, их останки уже направлены на исследование для установления причин смерти, а мэрия города организовала санитарную очистку пляжа.
Отмечается, что специалисты государственной ветеринарной службы региона также провели дезинфекцию места обнаружения мертвых дельфинов.